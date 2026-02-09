Temas del día de EFE Internacional del 9 de febrero de 2026 (19.00 horas)

7 minutos

VENEZUELA EEUU

Caracas – La Fiscalía de Venezuela solicitó este lunes la revocación de la excarcelación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cuya detención, pocas horas después de haber salido de prisión, había sido denunciada por otros opositores y que será transferido a un régimen de «detención domiciliaria».

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(La principal líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, condenó este lunes la detención en Venezuela del exdiputado antichavista recién liberado Juan Pablo Guanipa, que calificó de secuestro, y acusó de «tiranía» al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez).

(El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este lunes que interceptó en el océano Índico a un petrolero que, según Washington, violaba las limitaciones impuestas por el Gobierno del presidente Donald Trump para las transferencias de crudo en el Caribe que afectan a Venezuela y Cuba).

(Las aerolíneas Air Europa, Plus Ultra y Laser han anunciado que durante los próximos días reanudarán, de manera gradual, sus vuelos a Venezuela, mientras Iberia se mantiene a la espera de retomar sus frecuencias a principios de abril, siempre que se den las plenas garantías para ello.

PAPELES EPSTEIN

Washington – Los miembros del Congreso de Estados Unidos reciben este lunes y podrán empezar a revisar los archivos sin editar del caso del pederasta Jeffrey Epstein, que se suicidó en 2019 mientras esperaba su juicio por cargos federales de tráfico sexual. La cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, se acogió a su derecho a no declarar contra sí misma en la investigación que lleva a cabo el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

(Texto) (Audio)

R.UNIDO GOBIERNO

Londres – Los principales ministros del Gobierno británico manifestaron este lunes su apoyo al primer ministro, el laborista Keir Starmer, poco después de que el líder de su partido en Escocia, Anas Sarwar, pidiera su dimisión al considerarle un obstáculo para sus aspiraciones en las elecciones autonómicas escocesas del 7 de mayo.

(Texto)

(Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, están «profundamente preocupados» por las continuas revelaciones sobre el escándalo del pederasta convicto Jeffrey Epstein, informó este lunes el palacio londinense de Kensington).

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Las autoridades iraníes arrestaron este lunes a Hossein Karrubí, hijo del líder del Movimiento Verde de 2009 Mehdi Karrubí, por supuestamente ser el redactor de un comunicado en el que se responsabilizó a los dirigentes de la República Islámica de la represión de las protestas y reclamaron su salida del poder.

(Irán ha aumentado la represión con el arresto de importantes políticos reformistas y condenas a activistas como la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi tras el brutal aplastamiento de las protestas antigubernamentales que causó miles de muertos. Por Jaime León).

(Enviado a las 09.38 horas)

CUBA EEUU

La Habana – La falta de combustible en Cuba amenaza con afectar el transporte y la vida diaria de la población desde este lunes.- El Gobierno cubano ha advertido a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se queda sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos.

(Foto)

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – El presidente saliente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, recibe al que será su sucesor a partir del 9 de marzo, el exministro socialista António José Seguro, ganador de las elecciones del domingo frente al ultraderechista André Ventura, para preparar la transición.

(Texto) (Foto) (Audio)

(Se han enviado unas claves sobre el relevo en la presidencia del Portugal tras la victoria del socialista António José Seguro)

(Texto enviado a las 14.47 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Las autoridades israelíes dieron por primera vez este lunes, una semana después de su reapertura, información sobre el tránsito de personas por el cruce de Rafah que une Gaza y Egipto, afirmando que en total han transitado por allí 150 personas en cada dirección.

(Texto)

(Se ha enviado un análisis de las medidas aprobadas por el Gobierno israelí para expandir su control sobre Cisjordania, que han despertado la alarma entre la comunidad internacional y expertos en derecho, que la consideran una «anexión de facto» de algunas de sus zonas)

(Enviado a las 16:38 horas)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – La emergencia energética sigue agravándose en Ucrania, ya que los cortes de electricidad se extienden ahora también a las regiones occidentales, en medio de los continuos ataques rusos contra infraestructuras clave, mientras millones de personas sólo disponen de unas pocas horas de electricidad al día con temperaturas de hasta menos 18ºC este lunes. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Enviada a las 16:30 horas)

(El Ejército ruso ha atacado por segundo día consecutivo la infraestructura gasística ucraniana, según dijo el director ejecutivo de Naftogas, la empresa de petróleo y gas de Ucrania, Serguí Koretski.

HONG KONG JUICIO

Hong Kong – Un tribunal hongkonés condenó este lunes a 20 años de prisión al magnate de los medios Jimmy Lai tras declararlo culpable de conspiración con fuerzas extranjeras y de publicar material sedicioso, en una jornada marcada por fuertes medidas de seguridad en la ciudad, reacciones internacionales y críticas de organizaciones de derechos humanos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Resumen enviado a las 12.46 horas)

(Se ha enviado un perfil de Lai, así como unas claves de un caso que es emblema de la pérdida de libertades de Hong Kong).

JAPÓN ELECCIONES

Tokio – La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sale reforzada de las elecciones anticipadas, en las que su popularidad ha brindado a su partido una histórica mayoría de dos tercios en la Cámara Baja, que le da vía libre para sacar adelante sus políticas e impulsar su ansiada revisión constitucional.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se ha enviado un perfil de Takaichi).

(Se han enviado reacciones, fundamentalmente la de China, que cree que la victoria de Takaichi «refleja problemas estructurales» en Japón, así como la reacción de los mercados)

TAILANDIA ELECCIONES

Bangkok – El partido conservador Bhumjaithai (BJT, «Orgullo tailandés»), liderado por el primer ministro, Anutin Charnvirakul, ha logrado una amplia victoria en las elecciones de Tailandia que prácticamente garantiza su permanencia en el poder, según los resultados publicados este lunes por la Comisión Electoral.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se han enviado unas claves de las elecciones a las 14:06 horas)

(Se ha enviado un perfil de Anutin a las 14:07 horas)

SUPER BOWL BAD BUNNY

Washington/Redacción internacional.- Músicos como Rosalía, Cardi B, Residente y dos de los cantantes que participaron en el espectáculo, Ricky Martin y Lady Gaga, alabaron el concierto de Bad Bunny en la Super Bowl, una actuación íntegramente en español que celebró la cultura latina y que desagradó tanto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

América

Caracas – VENEZUELA CRISIS – El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Video)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245