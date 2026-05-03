Temas del día de EFE Internacional del lunes 4 de mayo

12 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – Irán examina la respuesta de Estados Unidos a su propuesta para restablecer negociaciones manteniendo que la cuestión nuclear no está en estos momentos encima de la mesa.

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ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

Jerusalén – El activista palestino-español Saif Abukeshek y su compañero brasileño Thiago Ávila apresados por fuerzas israelíes en aguas internacionales permanecen detenidos a la espera de que se decida si se dictamina su expulsión de Israel.

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COMUNIDAD POLÍTICA EUROPEA

Ereván – La Comunidad Política Europea celebra en Armenia, país que limita con Irán y está enfrentado al Kremlin, su VIII cumbre con la participación del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un claro mensaje a Rusia y Estados Unidos.

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UE EUROGRUPO

Bruselas – Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) mantendrán este lunes su atención en el impacto económico de la guerra en Irán, especialmente en el precio de los combustibles y teniendo en cuenta que sus consecuencias serán «mucho más persistentes» que el propio conflicto.

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VATICANO ESPAÑA

Roma – El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo de la Santa Sede, monseñor Paul Richard Gallagher, para tratar la próxima visita a España del papa León XIV en junio, en una visita a Roma donde inaugurará oficialmente la sede de la Cancillería en el Palacio de Santiago de los Españoles en Plaza Navona y una exposición de la Agencia EFE sobre el último medio siglo de relaciones bilaterales entre España e Italia

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ALEMANIA DEFENSA

Munster – El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, asiste a una demostración de capacidades del Ejército de Tierra en la base militar de Munster, después de que EE.UU. anunciara que retirará en los próximos meses a más de 5.000 soldados de Alemania, en lo que supone otro golpe a los aliados europeos y es interpretado como un castigo por las críticas del canciller, Friedrich Merz, sobre la guerra en Irán.

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CUBA EEUU

La Habana – Las nuevas sanciones de EE.UU. contra Cuba son una vuelta de tuerca más para presionar a La Habana en la mesa de negociación, señalan expertos consultados por EFE, que advierten que la medida puede querer tener un objetivo más: los intereses españoles en la isla.

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MET GALA

Nueva York – Vuelve a Nueva York la Met Gala, una extravagante reunión de celebridades que recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met), y en la que Beyoncé, Nicole Kidman y otras estrellas invitadas seguirán un código de vestir sugerido por la influyente Anna Wintour: «La moda es arte».

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MODA TENDENCIAS

Madrid – Hay cortes de pelo que definen un estilo y una personalidad durante décadas. Anna Wintour, el alter ego de Miranda Priestly en ‘El diablo viste de Prada’, lo tenía muy claro desde que descubrió el bob siendo aún adolescente, un corte al que se ha mantenido fiel, que se ha ido transformando con el tiempo y al que se han unido jóvenes como Lily Collins o Hailey Bieber

JAPÓN PEGATINAS

Tokio – Álbumes bajo el brazo, unidades limitadas, una demanda inabarcable y mesas donde desconocidas negocian con la calma de quien cierra un trato importante: el coleccionismo de pegatinas ha vuelto a Japón, y esta vez no parece solo un juego de niños.

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

Nicosia.- UE AGRICULTURA.- Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal en Nicosia (Chipre). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Copenhague.- UE PARLAMENTO.- La Conferencia anual de presidentes de parlamentos de la Unión Europa (CPPUE) reúne en Copenhague durante dos días a unos cincuenta representantes de cámaras, entre ellos, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, con la seguridad y la resistencia democrática como temas centrales.

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Voluntarios ucranianos recaudan fondos en la ciudad occidental de Leópolis para poder ofrecer refugios dignos a todos los animales domésticos y salvajes que necesitan ayuda, muchos de ellos a causa de la guerra de Rusia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ereván.- COMUNIDAD POLÍTICA EUROPEA.- La Comunidad Política Europea celebra en Armenia, país que limita con Irán y está enfrentado al Kremlin, su VIII cumbre con la participación del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un claro mensaje a Rusia y Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- PERIODISTAS CONGRESO.- Congreso mundial del centenario de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) con debates sobre el derecho internacional y la libertad de prensa, el impacto de la inteligencia artificial, la cobertura del cambio climático, la falta de estabilidad en la profesión, los derechos de autor o la igualdad de género. (hasta el jueves incluido)

05:00h.- París.- AIE METANO.- Informe de la AIE sobre la evolución de las emisiones del gas metano.

07:30h.- París.- FRANCIA ECONOMÍA.- El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, presenta en conferencia de prensa las reflexiones y recomendaciones sobre la situación económica y financiera del país que hace al presidente, Emmanuel Macron, en la carta que cada año le envía con ese objetivo.

08:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica los resultados de una encuesta con analistas de política monetaria y de otra encuesta con expertos en previsiones macroeconómicas.

09:00h.- Berlín.- ALEMANIA JUDAISMO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, realiza unas declaraciones en el marco de una visita a una sinagoga en Berlín. WilmersdorfMünstersche Straße 6,10709 Berlin.

10:00h.- Roma.- VATICANO ESPAÑA.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo de la Santa Sede, monseñor Paul Richard Gallagher, para tratar la próxima visita a España del papa León XIV en junio, en una visita a Roma donde inaugurará oficialmente la sede de la Cancillería en el Palacio de Santiago de los Españoles en Plaza Navona y una exposición de la Agencia EFE sobre el último medio siglo de relaciones bilaterales entre España e Italia (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Kiel.- IRÁN GUERRA.- El dragaminas alemán «Fulda» zarpa rumbo al mar Mediterráneo como parte de un despliegue previo a una posible misión en el estrecho de Ormuz. (Texto) (Foto)

12:30h.- Bruselas.- UE BCE.- El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, comparece en la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo

12:50h.- Munster.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, asiste a una demostración de capacidades del Ejército de Tierra alemán en la localidad alemana de Munster. (Texto) (Foto)

13:00h.- Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA ELECCIONES.- Comienza el recuento de las elecciones regionales de cinco estados en la India.

Camberra.- AUSTRALIA JAPÓN.- La primera minista de Japón, Sanae Takaichi, hace su primera visita oficial como mandataria a Australia, donde participará en una cumbre bilateral que abordará la cooperación entre los dos países.

Tokio.- BOLSA TOKIO.- La Bolsa de Tokio no opera por la llamada «semana dorada», y no retomará su actividad hasta el 7 de mayo.

Tokio.- JAPÓN PEGATINAS.- Álbumes bajo el brazo, unidades limitadas, una demanda inabarcable y mesas donde desconocidas negocian con la calma de quien cierra un trato importante: el coleccionismo de pegatinas ha vuelto a Japón, y esta vez no parece solo un juego de niños. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA LIBROS.- Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), que tiene a la India como país invitado de honor. Centro de Exposiciones Corferias

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central de Chile publica el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de marzo, que se considera una estimación adelantada del PIB. (Texto)

Nueva York.- MET GALA.- Vuelve a Nueva York la Met Gala, una extravagante reunión de celebridades que recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met), y en la que Beyoncé, Nicole Kidman y otras estrellas invitadas seguirán un código de vestir sugerido por la influyente Anna Wintour: «La moda es arte». Museo Metropolitano de Arte (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO REMESAS.- El Banco de México difunde los datos de las remesas recibidas en marzo, luego de una caída de 0,5 % en febrero (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la encuesta sobre las expectativas del sector privado de marzo, con nuevos pronósticos sobre la inversión y el Producto Interno Bruto (PIB) para el 2026. (Texto)

Santiago.- LATINOAMÉRICA FISCALIDAD.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con sede en Santiago, publica el informe ‘Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2026’, donde analiza las principales tendencias fiscales de la región. (Texto)

Los Ángeles.- BRITNEY SPEARS.- Britney Spears comparece ante un tribunal de California tras haber sido acusada por conducir de forma temeraria bajo los efectos de drogas y alcohol, un incidente por el que fue arrestado el pasado marzo, y que motivó el ingreso voluntario de la artista en un centro de rehabilitación.

Buenos Aires.- ARGENTINA IMPUESTOS.- El Fisco de Argentina da a conocer los datos correspondientes a abril de la recaudación tributaria, que en marzo pasado registró un alza del 26,2 % en comparación con igual mes de 2025. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

13:00h.- Asunción.- PARAGUAY ABUSO.- El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay presenta la campaña #TodosSomosResponsables, una iniciativa para prevenir el abuso sexual infantil y adolescente, y otras formas de violencia. Banco Central de Paraguay (BCP) (Texto) (Foto)

13:00h.- Ciudad de Panamá.- AMÉRICA DERECHOS HUMANOS.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inaugura este lunes un periodo de sesiones en Ciudad de Panamá hasta el 8 de mayo, para celebrar su 189° Período Ordinario de Sesiones, con tres audiencias públicas relacionadas con Guatemala, Venezuela y Argentina. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

13:00h.- Nueva York.- EEUU MODA.- El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) presenta este lunes a la prensa ‘Costume Art’, la exposición de primavera del Costume Institute que explora la relación histórica entre la vestimenta y el cuerpo humano al emparejar prendas con obras de arte occidental desde la prehistoria hasta la actualidad, en el marco de la Met Gala que se celebra esa misma noche. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Asunción.- PARAGUAY INFLACIÓN.- El Banco Central de Paraguay (BCP) presenta el informe de la inflación del mes de abril de 2026 (Texto)

17:00h.- La Habana.- CUBA EEUU.- Las nuevas sanciones de EE.UU. contra Cuba son una vuelta de tuerca más para presionar a La Habana en la mesa de negociación, señalan expertos consultados por EFE, que advierten que la medida puede querer tener un objetivo más: los intereses españoles en la isla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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