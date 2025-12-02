Temas del día de EFE Internacional del miércoles 3 de diciembre

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev – El Kremlin rechaza categóricamente las propuestas de paz europeas, mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera conocer el contenido de las conversaciones de este martes entre Rusia y EE.UU. en Moscú.

(Texto)

– Los ministros de Exteriores de la OTAN celebran una reunión en la sede de la Alianza en Bruselas mientras continúan los esfuerzos para un plan de paz en Ucrania. (Texto) (Foto)

VENEZUELA EEUU

Washington/Caracas – El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a tensar la situación en el Caribe al insistir en que empezarán «muy pronto» los ataques estadounidenses contra carteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano y sugerir la posibilidad de que también podría incluir a Colombia en las operaciones.

(Texto)

– El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

CHILE ELECCIONES

Santiago – Los candidatos a la Presidencia chilena, la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, se enfrentan al primero de los dos debates antes de la segunda vuelta del 14 de diciembre.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – La incertidumbre continúa en Honduras a la espera de que se conozcan los resultados de las elecciones generales del domingo, en un recuento que estuvo paralizado por motivos técnicos y en el que los dos candidatos de la derecha mantienen un empate técnico.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí mantiene sus redadas a gran escala en Cisjordania, mientras continúa su demolición diaria de viviendas y las operaciones con muertos en una Franja de Gaza cada vez más desolada.

(Texto)(Foto)

UE MATERIAS PRIMAS

Bruselas – La Comisión Europea presenta el plan Resource EU para reducir su dependencia para el suministro de tierras raras y otras materias primas, que ha vuelto a ponerse de manifiesto con los controles a las exportaciones de China, con medidas como el impulso a las compras conjuntas por parte de la UE, la creación de reservas o la diversificación de proveedores.

(Texto)

CPI LIBIA

La Haya – El libio Khaled El Hishri, sospechoso de crímenes de guerra y lesa humanidad presuntamente cometidos entre 2015 y 2020 como uno de los altos responsables de la prisión de Mitiga, uno de los centros de detención más temidos de Libia, comparecerá por primera vez este miércoles ante la Corte Penal Internacional (CPI).

(Texto)

CHINA FRANCIA

Pekín – El presidente francés, Emmanuel Macron, inicia este miércoles una visita de Estado a China en la que buscará soluciones a los desequilibrios comerciales, tanto con Francia como con la Unión Europea (UE), así como que Pekín oriente a Moscú hacia la paz en Ucrania.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ASIA INUNDACIONES

Yakarta/Colombo/Bangkok – Países del sur y el sudeste de Asia, entre ellos Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, buscan supervivientes en medio de las severas inundaciones que afectan a la región, con alrededor de 1.300 muertos y centenares de desaparecidos en conjunto, mientras las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños, estimados en pérdidas multimillonarias.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Además, un terremoto de magnitud 5,1 golpeó este martes la isla de Nías, ubicada en el extremo oeste de Indonesia).

AYUDA HUMANITARIA

Madrid – Médicos Sin Fronteras (MSF) y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) presentan el Informe ‘La acción humanitaria en 2024-2025’, un periodo en el que la ayuda humanitaria internacional sufrió el mayor recorte de fondos jamás registrado.

(Texto)

COREA DEL SUR CRISIS

Seúl – Se cumple un año del fallido intento de imponer la ley marcial en Corea del Sur del depuesto expresidente Yoon Suk-yeol, un caso bajo investigación a manos de un equipo especial de fiscales.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MATTHEW PERRY

Los Ángeles (EE.UU.) – El médico Salvador Plasencia, uno de los cinco acusados por la muerte del actor Matthew Perry en octubre de 2023, conocerá este miércoles la sentencia por los cuatro delitos de distribución de ketamina de los que se declaró culpable y por los que puede ser condenado a un máximo de 40 años de cárcel.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EROS RAMAZZOTTI

Miami – Entrevista con el cantante italiano Eros Ramazzotti, quien busca reconectar con el público latinoamericano con su nuevo disco ‘Una historia importante’, que incluye duetos con el mexicano Carín León, la argentina Lali y la puertorriqueña Kany García.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE ANIVERSARIO

Buenos Aires – La ciudad de Buenos Aires albergará desde este jueves la exposición fotográfica ‘Testigos de la historia’, con motivo del 60 aniversario de EFE en Argentina, país que acogió su primera delegación en América y desde donde se expandió al resto del continente.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviará una crónica sobre los sesenta años transcurridos desde que la Agencia EFE diera sus primeros pasos en América. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00h.- Bruselas.- OTAN EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores de la OTAN celebran una reunión en la sede de la Alianza en Bruselas, mientras continúan los esfuerzos por un plan de paz en Ucrania. (Texto) (Foto)

07:30h.- Madrid.- INDITEX RESULTADOS.- Inditex presenta sus resultados del tercer trimestre. (Texto)

09:00h.- Viena.- ENERGÍA NUCLEAR IA.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) acoge hoy el primer Simposio Internacional sobre la Inteligencia Artificial y la energía nuclear, que será inaugurada por el director general del OIEA, Rafael Grossi, y el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol. (El simposio dura hasta el 4 de diciembre) (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Berlín.- ALEMANIA POLÍTICA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, continúa sus visitas por las regiones germanas, en esta ocasión al estado federado de Berlín, donde se reunirá con las autoridades regionales y visitará la empresa Berlin Space Technologies. (Texto) (Foto)

09:20h.- Fráncfort.- ALEMANIA ENERGÍA.- Conferencia del mercado de capital de la energía e infraestructura organizada por los bancos KfW y Deutsche Bank bajo los auspicios del Ministerio de Economía alemán. KfW Bankengruppe, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt am Main.

09:30h.- Bruselas.- UE FRAUDE.- Las comisiones de Libertades Civiles y de Control Presupuestario celebran audiencias con los candidatos a presidir la Fiscalía Europea contra el Fraude, entre ellos el español Emilio Sánchez Ulled.

11:00h.- Bruselas.- LEY ELECTORAL.- La comisión de Asuntos Constitucionales vota el informe sobre su misión a España a cuenta de la ratificación de la reforma de la ley electoral europea, redactado por un eurodiputado del PP.

11:30h.- Roma.- ITALIA ARTE.- Se presenta en Roma la exposición “DEGAS – MATISSE – PICASSO – RENOIR – VAN GOGH. IMPRESSIONISMO e oltre”, que reúne obras maestras de estos grandes artistas e indaga en el movimiento impresionista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- París.- FRANCIA ETA.- El Tribunal de Apelación de París se pronuncia sobre la demanda española contra la etarra Iratxe Sorzábal para juzgarla por el asesinato del ertzaina Montxo Doral en marzo de 1996.

14:30h.- Bruselas.- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, comparece ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Londres.- R.UNIDO ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realiza una visita de Estado al Reino Unido, la primera de un presidente federal alemán en 27 años. (Texto) (Foto)

16:00h.- Bruselas.- PARTIDOS SALF.- La comisión de Asuntos Jurídicos celebra el primer intercambio de puntos de vista sobre el levantamiento de inmunidad de Luis ‘Alvise’ Pérez por un caso de acoso en redes contra una fiscal valenciana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- Bruselas.- UE PESCA.- La comisión de Pesca del Parlamento Europeo debate con un representante de la Comisión Europea sobre las oportunidades de pesca en el Mediterráneo en 2026. (Texto)

Bruselas.- OTAN EXTERIORES .- Declaraciones del ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Jose Manuel Albares, a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN. (Foto) (Vídeo) (Directo)

Esztergom (Hungría).- EUROPA CENTRAL CUMBRE.- Los jefes de Estado de los cuatro países del Grupo de Visegrado, el húngaro Tamás Sulyok, el polaco Karol Nawrocki, el checo Petr Pavel y el eslovaco Peter Pellegrini, se reúnen hoy en la ciudad húngara de Esztegrom. (Texto) (Foto)

La Haya.- CPI LIBIA.- El libio Khaled El Hishri, sospechoso de crímenes de guerra y lesa humanidad presuntamente cometidos entre 2015 y 2020 como uno de los altos responsables de la prisión de Mitiga, uno de los centros de detención más temidos de Libia, comparecerá por primera vez este miércoles ante la Corte Penal Internacional (CPI). (Texto)

Bruselas.- UE MATERIAS PRIMAS.- La Comisión Europea presenta el plan Resource EU para reducir su dependencia para el suministro de tierras raras y otras materias primas, que ha vuelto a ponerse de manifiesto con los controles a las exportaciones de China, con medidas como el impulso a las compras conjuntas por parte de la UE, la creación de reservas o la diversificación de proveedores.

Madrid.- ESPAÑA MARRUECOS.- España y Marruecos celebran un foro empresarial bilateral previo a la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre ambos países. (Texto)

Madrid.- AYUDA HUMANITARIA.- Médicos Sin Fronteras (MSF) y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) presentan el Informe ‘La acción humanitaria en 2024-2025’, un periodo en el que la ayuda humanitaria internacional sufrió el mayor recorte de fondos jamás registrado. (Texto)

Mónaco.- MICHAEL JACKSON MUSEO.- El cantante Jermaine Jackson anuncia la creación de un museo dedicado a su hermano Michael Jackson en la Costa Azul. (Vídeo)

América

12:00h.- Santiago.- CHILE ELECCIONES.- Los candidatos a la Presidencia chilena, la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, se enfrentan al primero de los dos debates antes de la segunda vuelta del 14 de diciembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Bogotá.- COLOMBIA CONFLICTO.- El expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) y líderes sociales del país presentan en Bogotá el «Informe de Reclutamiento Digital: El algoritmo en el conflicto armado», sobre cómo los grupos armados están reclutando a menores de edad a través de TikTok y otras plataformas digitales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Nueva York.- LUIGI MANGIONE.- Este 4 de diciembre se cumple el primer aniversario del asesinato a tiros de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, en Manhattan, un caso ha generado un «fandom» inusual en internet por el sospechoso Luigi Mangione, un joven de 27 que se ha declarado este año inocente de los diversos cargos relacionados con el homicidio. (Texto) (Foto)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ECONOMÍA.- El BBVA Research presenta el informe de fin de año de Situación Colombia con la actualización de las proyecciones económicas para 2026. Dirección General BBVA. Auditorio Piso 12 (Texto)

16:00h.- Toronto.- CANADÁ ESPAÑA.- Empresarios españoles se reúnen en Toronto (Canadá) para participar en el Foro Empresarial España-Canadá, al que asistirá el ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, y en el que se tratarán las oportunidades de inversión que presenta en estos momentos el país norteamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INVERSIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica los datos de inversión fija bruta de septiembre luego de una caída del 10,4 % en agosto. (Texto)

18:00h.- Miami.- EROS RAMAZZOTTI.- Entrevista con el cantante italiano Eros Ramazzotti, quien busca reconectar con el público latinoamericano con su nuevo disco ‘Una historia importante’, que incluye duetos con el mexicano Carín León, la argentina Lali y la puertorriqueña Kany García. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA VENEZUELA.- La diáspora venezolana en Colombia y el equipo de la líder opositora María Corina Machado convocaron en Bogotá la jornada ‘Marcha por la Paz y la Libertad’, con el objetivo de «visibilizar la situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela». (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- MATTHEW PERRY.- La justicia de California celebra una audiencia de sentencia contra el Dr. Salvador Plasencia, el médico acusado de suministrar la ketamina que acabó con la vida de la estrella de ‘Friends’ Matthew Perry tras haberse declarado culpable de cuatro delitos graves el pasado julio (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- La banda catalana Love of Lesbian habla en una entrevista con EFE sobre sus 25 años de carrera, su vínculo con el público latinoamericano y los preparativos de su próximo concierto en Bogotá. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA DEFENSA.- Concluye la décima edición de la feria de la industria de defensa y seguridad de Colombia, Expodefensa, que este año trajo 53 delegaciones internacionales, oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de 27 países de todo el mundo, y alrededor de 250 expositores. Corferias

Buenos Aires.- EFE ANIVERSARIO.- La ciudad de Buenos Aires albergará este jueves la exposición fotográfica ‘Testigos de la historia’, con motivo del 60 aniversario de EFE en Argentina, país que acogió su primera delegación y desde donde se expandió al resto de América. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY SHAKIRA.- Con localidades agotadas en tiempo récord, la artista colombiana Shakira presenta el primero de los dos espectáculos que dará en Montevideo, ciudad a la que regresará a cantar 25 años después de haberlo hecho por última vez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe mensual con los datos de inflación, correspondiente al mes de noviembre. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO LGBT.- Cientos de migrantes que pertenecen a la comunidad LGBTTQ+ que se encuentran en la frontera sur de México, han comenzado a dedicarse al trabajo sexual ante la falta de oportunidades (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- ARBOL ROCKEFELLER.- El árbol de Navidad más popular de Nueva York, y que atrae a miles de visitantes cada año, realiza su tradicional encendido de luces. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA NAVIDAD.- Vendedores informales en Bolivia realizan la tradicional ‘Caravana Navideña’ en donde recorren las principales calles de la ciudad de La Paz con disfraces tradicionales navideños. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio

09:00h.- Belén.- NAVIDAD BELÉN.- El Ayuntamiento de Belén celebra una rueda de prensa para anunciar el lanzamiento de las celebraciones de Navidad en la ciudad cisjordana por primera vez tras dos años de parón por la ofensiva israelí en Gaza. Ayuntamiento (Texto) (Foto) (Vídeo)

Manama.- GOLFO CUMBRE.- Baréin acoge la 46ª Cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para fortalecer las relaciones entre sus miembros y reforzar su papel regional.

África

08:00h.- Rabat.- MARRUECOS TERRORISMO.- Marruecos organiza, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT), la Conferencia sobre las Víctimas Africanas del Terrorismo, bajo el lema: «Al lado de las víctimas africanas del terrorismo: hacia la justicia, la recuperación y la resiliencia». Sede del Ministerio de Exteriores. (Texto) (Foto)

El Cairo.- EGIPTO ELECCIONES.- Los egipcios con derecho a voto participan en la votación para repetir las elecciones de la primera fase de los comicios parlamentarios en 19 distritos donde los comicios fueron anulados por «irregularidades». Las elecciones generales en Egipto se celebran en dos etapas en las 27 gobernaciones del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

El Cairo.- EGIPTO DEFENSA.- Egipto celebra la cuarta edición de su principal feria de defensa EDEX 2025, con la participación de 500 empresas de industria militar, así como delegaciones y expertos de más de 110 países.

Asia

09:00h.- Tokio.- JAPÓN DESINFORMACIÓN.- Profesores universitarios de Japón presentan en una rueda de prensa los resultados de su estudio sobre la creciente influencia sobre la política nipona de las desinformación en las redes sociales.

08:00h.- Tokio.- JAPÓN ROBOTS.- La Exposición Internacional de Robots 2025 (iREX2025), considerada como la feria de robots más grande del mundo, llega al Tokyo Big Sight de la capital japonesa del 3 al 6 de diciembre para mostrar la última generación de estas tecnologías. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl.- COREA DEL SUR CRISIS.- Se cumple un año del fallido intento de imponer la ley marcial en Corea del Sur del depuesto expresidente Yoon Suk-yeol, un caso bajo investigación a manos de un equipo especial de fiscales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bangkok.- BIRMANIA OPIO.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) presenta un informe en Bangkok sobre el aumento del cultivo de opio en Birmania.

Pekín.- CHINA FRANCIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, inicia este miércoles una visita de Estado a China centrada en comercio, cooperación estratégica y estabilidad internacional. (Texto)

Tokio.- JAPÓN ANIMALES.- La organización animalista PETA escenifica una protesta con la instalación de un pollo gigante inflable junto a un Papá Noel en el exterior de una tienda de la franquicia de pollo frito KFC de Tokio, un acto que busca concienciar sobre la crueldad contra estos animales durante las celebraciones navideñas en Japón, donde desde hace años es habitual comer pollo frito en el día de Navidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN DEFENSA.- Las fuerzas armadas japonesas continúan con sus ejercicios marítimos Pacific Shield 25, unas maniobras enmarcadas en la iniciativa internacional de Seguridad contra la Proliferación (PSI) contra el tráfico de armas de destrucción masiva, y cuya operación portuaria de este miércoles tiene lugar de forma inusual en la bahía de Tokio y en un momento marcado por las tensiones entre Japón y China a cuenta de Taiwán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Aceh (Indonesia). – ASIA INUNDACIONES- Países del sur y el sudeste de Asia, entre ellos Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, buscan supervivientes en medio de las severas inundaciones que afectan a la región, con alrededor de 1.300 muertos y centenares de desaparecidos, en conjunto, mientras las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños, estimados en pérdidas multimillonarias. (Texto) (Foto)(Vídeo)

