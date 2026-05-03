Temas del día de Internacional del domingo, 3 de mayo de 2026 (14:00 horas)

6 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – Irán insiste en su llamada a Estados Unidos para que decida si quiere encontrar una solución diplomática o seguir con la confrontación, tras la presentación -esta semana- de su más reciente propuesta para salir del conflicto.

(Texto)

– Mientras, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha señalado que pronto revisará el plan que le ha enviado Irán para acabar con la guerra, apenas unas horas después de asegurar que las propuestas iraníes no eran satisfactorias.

– Y la Guardia Revolucionaria iraní afirma que Trump se enfrenta a una elección limitada entre una operación militar “imposible” o alcanzar un “mal acuerdo” con Irán.

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

Jerusalén – El Tribunal de Magistrados de Ashkelon, ciudad costera en el sur de Israel, prorrogó dos días la detención del activista palestino-español Saif Abukeshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila, integrantes de la Flotilla Global Sumud.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis – Ucrania pretende duplicar los salarios de su infantería y permitir que algunos soldados puedan tomarse un descanso tras años de servicio, según la ampliamente esperada reforma del Ejército anunciada por el presidente Volodímir Zelenski. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

– Rusia atacó esta pasada madrugada de nuevo la infraestructura civil y portuaria de la región ucraniana de Odesa, en el sur del país.

– El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este domingo que las fuerzas ucranianas han atacado y alcanzado dos petroleros rusos en aguas próximas al puerto de Novorosíisk, en el mar Negro.

ECUADOR CRIMINALIDAD

Quito – Ecuador inicia un nuevo toque de queda nocturno en casi la mitad del país durante casi quince días, lo que incluye a Quito y Guayaquil, las dos principales ciudades del país, para combatir al crimen organizado en medio de la peor crisis de violencia de la historia de la nación suramericana.

(Texto) (Foto) (Video)

VENEZUELA CRISIS

Caracas – Opositores venezolanos se concentran en Caracas en respuesta a una convocatoria de la líder María Corina Machado, para pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela.

(Texto) (Foto) (Video)

OPEP+ REUNIÓN

Viena – Representantes de siete importantes productores de petróleo de la OPEP+, reunidos este domingo de forma telemática, anunciaron que la producción de la alianza será aumentada en 188.000 barriles diarios (bd) a partir de junio.

(Texto)

MALI CONFLICTO

Bamako – El Gobierno de Mali continúa con los bombardeos en zonas fronterizas del país para tratar de neutralizar a los yihadistas y separatistas que lanzaron una ofensiva sobre Bamako y otras ciudades el pasado 28 de abril.

(Texto)

EEUU TRUMP

Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha empeñado en poner su imagen y su nombre en pasaportes, monedas o edificios federales, en una práctica contraria a la tradición política estadounidense que, según algunos críticos, recuerda a regímenes autoritarios o monarquías y subraya su afán de consolidarse como uno de los grandes próceres del país, pese a la amplia oposición que genera.

(Texto) (Foto)

OPERACIÓN ATALANTA

Mombasa – Entre un calor y una humedad sofocantes y bajo una lluvia intermitente, la fragata italiana ITS Emilio Bianchi, buque insignia de la Operación Atalanta de la Unión Europea (UE) contra la piratería somalí en el océano Índico, descansa en el puerto de Mombasa, la ciudad más vieja de Kenia.

(Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00 GMT.- Ciudad del Vaticano.- PAPA ÁNGELUS.- El papa León XIV preside el tradicional rezo del Ángelus de los domingos. (Texto) (Foto)

América

11:00 GMT.- Nueva York.- MET GALA.- La Met Gala acaparará todas las conversaciones mañana en Nueva York, esta vez por las expectativas en torno al patrocinio del magnate Jeff Bezos, la reaparición de Beyoncé tras una década de ausencia y, como cada año, las extravagantes elecciones de moda de los famosos invitados. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO ESPAÑA.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inicia un viaje institucional de diez días a México, con una agenda de trabajo enfocada en intensificar las relaciones económicas y culturales, durante el que viajará a Ciudad de México, Aguascalientes, la Riviera Maya y Monterrey. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO LITERATURA.- El escritor mexicano David Toscana habla con EFE sobre ‘El ejército ciego’, su más reciente novela ganadora del Premio Alfaguara 2026, con la que narra aquel momento histórico en el que el emperador bizantino Basilio II ordenó arrancar los ojos de 15.000 soldados y que encuentra similitudes con la violencia actual. (Texto) (Foto)

Bogotá.- COLOMBIA LIBROS.- Se acerca a su fin la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), que tiene a la India como país invitado de honor.

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES (Entrevista).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia iniciará una reforma para corregir los vacíos y aspectos obsoletos del sistema vigente, tras culminar un ciclo de cinco comicios en los dos últimos años, afirma en una entrevista con EFE el presidente de ese organismo, Gustavo Ávila. (Texto) (Foto) (Video)

Asunción.- PARAGUAY DÓLAR.- La caída del dólar, que esta semana cerró por debajo de los 6.000 guaraníes por primera vez desde hace siete años, no ha logrado impactar en los precios de los consumidores en Paraguay, aunque sí se ve reflejado en una reducción de los ingresos fiscales, dijeron expertos consultados por EFE. (Texto)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO SIRIA.- El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, recibirá en El Cairo este domingo a su homólogo sirio, Asad al Shaibani, con quien se reunirá en la Nueva Capital Administrativa.

África

17:00 GMT.- Dougga.- TÚNEZ MÚSICA.- El cantante canadiense Bryam Adams actúa por primera vez en Túnez, como parte de la 50ª edición del Festival Internacional de Dougga, donde presentará su gira acústica ‘Bare Bones Tour’.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245