Temas del Día de Internacional del sábado, 9 de mayo de 2026 (09:00 horas)

10 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – La resolución de la guerra en Irán continúa en el aire, a la espera de que Teherán responda a la última propuesta de negociación de Washington, mientras ambas partes intercambian ataques de baja intensidad.

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HANTAVIRUS CRUCERO

Madrid/Ginebra/Bruselas – Las autoridades españolas ultiman los preparativos para recibir al crucero MV Hondius en la isla de Tenerife y evacuar a sus pasajeros, en una operación para la que acudirá el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sigue monitorizando los casos del brote de hantavirus.

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HUNGRÍA GOBIERNO

Budapest – El Parlamento de Hungría tiene previsto investir hoy al nuevo primer ministro, el conservador Péter Magyar, ganador de las elecciones legislativas del 12 de abril con una mayoría cualificada, culminando el relevo del ultranacionalista Viktor Orbán, derrotado tras más de tres lustros en el poder.

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PREMIOS PLATINO

Playa del Carmen (México) – La gala de la XIII edición de los Premios Platino 2026, que celebra el audiovisual iberoamericano, se ha visto envuelta en la disputa entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno de México, al que acusó de boicotear su asistencia al evento y de obligarla a adelantar su regreso a España, algo rechazado por el Ejecutivo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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R.UNIDO ELECCIONES

Londres – Los partidos británicos digieren hoy los resultados electorales conocidos la víspera, que arrojan un panorama de fragmentación y polarización nunca antes visto en el Reino Unido, y que dejan en extrema debilidad al Gobierno laborista de Keir Starmer.

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UCRANIA GUERRA

– Leópolis (Ucrania) – Mientras Ucrania y Rusia inician una tregua de tres días, varios miles de residentes de las localidades situadas en la línea del frente de la región de Jersón, ocupada por Rusia, siguen atrapados en medio de los ataques con drones y con una situación humanitaria cada vez más grave. (Texto)

ADEMÁS

PERÚ ELECCIONES | Lima – La campaña de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú comienza con mitines en la capital de la derechista Keiko Fujimori y del izquierdista Roberto Sánchez, mientras el escrutinio de la primera ronda está por culminar y el ultraderechista Rafael López Aliaga sigue atacando a las autoridades electorales, a las que acusa sin pruebas de fraude en su contra.

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ARGENTINA GOBIERNO | Buenos Aires – Los viajes de lujo, la compra de propiedades y los gastos en reformas inmobiliarias del jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, investigado por la Justicia, acorralan cada vez más al presidente Javier Milei, quien llegó a la Presidencia con la promesa de «acabar con la casta» y la corrupción. (Texto) (Foto)

RUSIA II GUERRA MUNDIAL | Moscú – Rusia celebra el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi con el tradicional desfile militar en la plaza Roja. (Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA CRISIS | Maracaibo (Venezuela) – Justo cuando Venezuela intenta seducir al capital extranjer con la promesa de una nueva etapa económica que permita recuperar sectores clave, el racionamiento eléctrico no da tregua en regiones como Zulia, y aumenta el escepticismo sobre la posibilidad de superar años de deterioro de esa infraestructura. Por Henry Chirinos

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INDIA CENSO | Nueva Delhi – Un ejército de maestros ha comenzado a descifrar la realidad de la India a través del Censo Nacional, identificando hogares en lugares de hacinamiento extremo, una labor esencial para rescatar de la invisibilidad a millones de personas tras quince años de vacío estadístico en el que se proyecta como el país más habitado del mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

BOLIVIA GOBIERNO | La Paz – El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lidera un «encuentro nacional» con autoridades regionales, municipales, líderes políticos, empresarios y representantes de organizaciones sociales para trazar una agenda de desarrollo, en medio de conflictos sociales promovidos por sindicatos obreros y campesinos. (Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00 GMT.- Moscú.- RUSIA II GUERRA MUNDIAL.- Rusia celebra el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi con el tradicional desfile militar en la plaza Roja. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Londres.- R. UNIDO CULTURA.- La exposición ‘1996 Cool Britannia’ reúne, treinta años después de la eclosión de este movimiento cultural popular, objetos icónicos de las Spice Girls, Oasis y otros elementos relacionados con el fútbol o la prensa ‘rosa’ de la época. Barbican Music Centre (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- Simpatizantes del grupo de presión republicano Republic se manifiestan en contra de la monarquía británica desde la plaza de Trafalgar hasta el Palacio de Buckingham, en Londres, en el que denominan Día de la República.

Roma.- TENIS ROMA.- ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17). Foro Itálico (Texto) (Foto)

Budapest.- HUNGRÍA GOBIERNO.- El Parlamento de Hungría tiene previsto investir hoy al nuevo primer ministro, el conservador Péter Magyar, líder del partido Tisza, ganador de las elecciones legislativas del pasado 12 de abril con una mayoría cualificada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tarnovo.- CICLISMO GIRO.- Giro de Italia (hasta 31). 2ª etapa: Burgas-Tarnobo, en Bulgaria. (221 km). (Texto) (Foto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Varios miles de residentes de las localidades situadas en la línea del frente de la región de Jersón, ocupada por Rusia, siguen atrapados en medio de una situación humanitaria cada vez más grave y de los ataques con drones. (Texto)

Moscú.- RUSIA ESLOVAQUIA.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne en el Kremlin con el primer ministro eslovaco, Robert Fico.

Madrid.- ESPAÑA REFUGIADOS.- La colombiana Karen y la afgana Somaya son ejemplo de historias de superación, de huir de sus países y ser capaces de comenzar un nuevo capítulo de sus vidas, en este caso en España gracias a un programa de becas de posgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

10:30 GMT.- Asunción.- PARAGUAY FISCAL.- Se cumplen este sábado cuatro años del asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, quien fue atacado a tiros por sicarios el 10 de mayo de 2022 en una playa del Caribe colombiano, en un caso que conmocionó a Paraguay y a la región. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU INMIGRACIÓN.- El recién nombrado obispo de la diócesis de Wheeling‑Charleston, el salvadoreño Evelio Menjívar, sabe lo que es llegar a EE.UU. escondido en el maletero de un coche, cruzar fronteras guiado por un «coyote» y cargar con el estigma de haber sido indocumentado en un país que ahora vive bajo las políticas antimigratorias de Donald Trump. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá – GERMÁN VARGAS LLERAS – La muerte del exvicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras, figura de la derecha, sacude la política del país a solo tres semanas de las cruciales elecciones presidenciales del 31 de mayo. (Texto)

Cartago (Costa Rica) – COSTA RICA GOBIERNO – La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, participa en una misa en la basílica de los Ángeles, en la provincia de Cartago (centro), para encomendar su Gobierno a Dios, un día después de su investidura presidencial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA MÚSICA.- El cantante británico Ed Sheeran se presenta en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, la primera parada en América Latina de su gira mundial «LOOP Tour». Estadio Quisqueya (Texto) (Foto)

Cali (Colombia) – COLOMBIA ANIMALES – Cada martes por la noche, entre el humo que envuelve calles dominadas por el microtráfico de drogas, decenas de perros y gatos esperan la llegada de un grupo de voluntarios que reparte alimentos en el barrio Sucre, uno de los más golpeados de la ciudad colombiana de Cali, una obra que beneficia no solo a los animales sino también a quienes los cuidan. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

11:30 GMT.- Rabat.- MARRUECOS LIBROS.- La autora española Irene Vallejo, Premio Nacional de Ensayo y Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, dialoga con el traductor Mark Gamal, responsable de la versión árabe de varias de sus obras, sobre los retos de traducir su universo literario. El stand España-Iberoamérica del XXXI Salón Internacional de la Edición y del Libro (SIEL)

África

13:00 GMT.- Bamako.- MALI CONFLICTO.- La tribu tuareg Kel Ansar organiza concentraciones masivas en Tombuctú y Bamako «para la defensa de la patria», como respuesta civil a los ataques que yihadistas y separatistas llevaron a cabo el mes pasado contra varias ciudades de Mali. Estadio Mamadou Konaté

Asia

08:00 GMT.- Pekín.- CHINA COMERCIO.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de abril de las exportaciones, que cayeron un 0,7 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Taipéi.- TAIWÁN PARAGUAY.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, continúa su visita de Estado a Taiwán.

Nueva Delhi.- INDIA ELECCIONES.- El Bharatiya Janata Party (BJP), la formación del primer ministro de la India, Narendra Modi, celebra en Calcuta la ceremonia de toma de posesión de su nuevo Gobierno para el estado de Bengala Occidental.

Nueva Delhi.- INDIA CENSO.- Un ejército de maestros ha comenzado a descifrar la realidad de la India a través del Censo Nacional, identificando hogares donde el hacinamiento es tal que ni siquiera hay paredes, una labor esencial para sacar de la invisibilidad a millones de personas tras quince años de vacío estadístico en un país que se proyecta ya como el más poblado del mundo.

Redacción EFE Internacional

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