Temas del EFE Internacional del Lunes, 4 de mayo de 2026 (07:30 horas)

12 minutos

IRÁN GUERRA

Washington – Estados Unidos pone en marcha el ‘Proyecto Libertad’, una masiva operación que movilizará más de cien aeronaves, buques y drones, y en la que participarán 15.000 militares, para liberar las embarcaciones de distintos países que permanecen atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo de Irán.

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– Irán examina la respuesta de Estados Unidos a su propuesta para restablecer negociaciones, al mantener que la cuestión nuclear no está en estos momentos encima de la mesa.

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– Un superpetrolero iraní con 1,88 millones de barriles de crudo a bordo logró eludir el bloqueo de la Armada de Estados Unidos y navega actualmente por aguas indonesias rumbo al archipiélago de Riau, en la segunda evasiva de buques iraníes en la región en menos de 24 horas.

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

Jerusalén – El activista palestino-español Saif Abukeshek y su compañero brasileño Thiago Ávila, apresados por fuerzas israelíes en aguas internacionales, permanecen detenidos a la espera de que se decida si se dictamina su expulsión de Israel.

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COMUNIDAD POLÍTICA EUROPEA

Ereván – La Comunidad Política Europea celebra en Armenia, país que limita con Irán y está enfrentado al Kremlin, su VIII cumbre con la participación del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un claro mensaje a Rusia y Estados Unidos.

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– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defenderá su posición ante la guerra de Irán en la VIII cumbre de la Comunidad Política Europea, donde apelará también a actuar para que haya un mayor control de las redes sociales.

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UE EUROGRUPO

Bruselas – Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) mantendrán este lunes su atención en el impacto económico de la guerra en Irán, especialmente en el precio de los combustibles y al tener en cuenta que sus consecuencias serán «mucho más persistentes» que el propio conflicto.

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MÉXICO ESPAÑA

Ciudad de México – La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inicia reuniones con diversos sectores de México durante su visita de diez días al país norteamericano y en la que se ha descartado una reunión con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, con quien ha protagonizado varios choques, el más reciente relacionado con el perdón por la conquista española.

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VATICANO ESPAÑA

Roma – El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo de la Santa Sede, monseñor Paul Richard Gallagher, para tratar la próxima visita a España del papa León XIV en junio, en una visita a Roma donde inaugurará oficialmente la sede de la Cancillería en el Palacio de Santiago de los Españoles en Plaza Navona y una exposición de la Agencia EFE sobre el último medio siglo de relaciones bilaterales entre España e Italia.

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ALEMANIA DEFENSA

Munster – El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, asiste a una demostración de capacidades del Ejército de Tierra en la base militar de Munster, después de que EE.UU. anunciara que retirará en los próximos meses a más de 5.000 soldados de Alemania, en lo que supone otro golpe a los aliados europeos y es interpretado como un castigo por las críticas del canciller, Friedrich Merz, sobre la guerra en Irán.

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CUBA EEUU

La Habana – Las nuevas sanciones de EE.UU. contra Cuba son una vuelta de tuerca más para presionar a La Habana en la mesa de negociación, señalan expertos consultados por EFE, que advierten que la medida puede querer tener un objetivo más: los intereses españoles en la isla.

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INDIA ELECCIONES

Nueva Delhi- La India comienza este lunes el recuento de votos en cinco territorios tras unas elecciones regionales que se consideran una prueba de la fuerza política del primer ministro, Narendra Modi, y de su partido, el Bharatiya Janata Party (BJP), de cara a los comicios generales de 2029.

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MET GALA

Nueva York – Vuelve a Nueva York la Met Gala, una extravagante reunión de celebridades que recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met), y en la que Beyoncé, Nicole Kidman y otras estrellas invitadas seguirán un código de vestir sugerido por la influyente Anna Wintour: «La moda es arte».

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JAPÓN PEGATINAS

Tokio – Álbumes bajo el brazo, unidades limitadas, una demanda inabarcable y mesas donde desconocidas negocian con la calma de quien cierra un trato importante: el coleccionismo de pegatinas ha vuelto a Japón, y esta vez no parece solo un juego de niños.

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

03:00 GMT.- París.- AIE METANO.- Informe de la AIE sobre la evolución de las emisiones del gas metano.

05:30 GMT.- París.- FRANCIA ECONOMÍA.- El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, presenta -en conferencia de prensa- las reflexiones y recomendaciones sobre la situación económica y financiera del país que hace al presidente, Emmanuel Macron, en la carta que cada año le envía con ese objetivo.

06:00 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica los resultados de una encuesta con analistas de política monetaria y de otra encuesta con expertos en previsiones macroeconómicas.

07:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA JUDAISMO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, realiza unas declaraciones en el marco de una visita a una sinagoga en Berlín. WilmersdorfMünstersche Straße 6,10709 Berlin.

10:00 GMT.- Kiel.- IRÁN GUERRA.- El dragaminas alemán «Fulda» zarpa rumbo al mar Mediterráneo como parte de un despliegue previo a una posible misión en el estrecho de Ormuz. (Texto) (Foto)

10:30 GMT.- Bruselas.- UE BCE.- El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, comparece en la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

10:50 GMT.- Munster.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, asiste a una demostración de capacidades del Ejército de Tierra alemán en la localidad alemana de Munster. (Texto) (Foto)

11:00 GMT.- Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nicosia.- UE AGRICULTURA.- Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal en Nicosia (Chipre). (Texto) (Foto) (VIdeo)

Copenhague.- UE PARLAMENTO.- La Conferencia anual de presidentes de parlamentos de la Unión Europa (CPPUE) reúne en Copenhague durante dos días a unos cincuenta representantes de cámaras, entre ellos, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, con la seguridad y la resistencia democrática como temas centrales.

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Voluntarios ucranianos recaudan fondos en la ciudad occidental de Leópolis para poder ofrecer refugios dignos a todos los animales domésticos y salvajes que necesitan ayuda, muchos de ellos a causa de la guerra de Rusia. (Texto) (Foto) (Video)

Ereván.- COMUNIDAD POLÍTICA EUROPEA.- La Comunidad Política Europea celebra en Armenia, país que limita con Irán y está enfrentado al Kremlin, su VIII cumbre con la participación del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un claro mensaje a Rusia y Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- PERIODISTAS CONGRESO.- Congreso mundial del centenario de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) con debates sobre el derecho internacional y la libertad de prensa, el impacto de la inteligencia artificial, la cobertura del cambio climático, la falta de estabilidad en la profesión, los derechos de autor o la igualdad de género.

América

Santiago.- LATINOAMÉRICA FISCALIDAD.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con sede en Santiago, publica el informe ‘Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2026’, donde analiza las principales tendencias fiscales de la región. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Video)

Lima – PERÚ ARGENTINA – Perú extradita a Argentina al ‘Pequeño J’, acusado del triple feminicidio en Buenos Aires de las menores Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años de edad. (Texto) (Foto) (Video)

Bogotá.- COLOMBIA LIBROS.- Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), que tiene a la India como país invitado de honor.

Santiago de Chile.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central de Chile publica el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de marzo, que se considera una estimación adelantada del PIB. (Texto)

Asunción.- PARAGUAY ABUSO.- El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay presenta la campaña #TodosSomosResponsables, una iniciativa para prevenir el abuso sexual infantil y adolescente, y otras formas de violencia. (Texto) (Foto)

Asunción.- PARAGUAY INFLACIÓN.- El Banco Central de Paraguay (BCP) presenta el informe de la inflación del mes de abril de 2026. (Texto)

Buenos Aires – MARADONA JUICIO – Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Buenos Aires – ARGENTINA IMPUESTOS – El Fisco de Argentina da a conocer los datos correspondientes a abril de la recaudación tributaria, que en marzo pasado registró un alza del 26,2 % en comparación con igual mes de 2025. (Texto)

Ciudad de Panamá- AMÉRICA DERECHOS HUMANOS – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inaugura este lunes un periodo de sesiones en Ciudad de Panamá hasta el 8 de mayo, para celebrar su 189° Período Ordinario de Sesiones, con tres audiencias públicas relacionadas con Guatemala, Venezuela y Argentina. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Ciudad de México.- MÉXICO REMESAS.- El Banco de México difunde los datos de las remesas recibidas en marzo, luego de una caída de 0,5 % en febrero (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la encuesta sobre las expectativas del sector privado de marzo, con nuevos pronósticos sobre la inversión y el Producto Interno Bruto (PIB) para el 2026. (Texto)

La Paz – BOLIVIA PROTESTAS – Bolivia afronta una nueva semana de conflictos con una movilización de campesinos e indígenas amazónicos que llegaron en caminata a La Paz contra una ley de tierras y la anunciada huelga indefinida de la Central Obrera por demandas salariales. (Texto) (Foto) (Video)

Los Angeles (EE.UU.) – BRITNEY SPEARS – Britney Spears comparece ante un tribunal de California tras haber sido acusada por conducir de forma temeraria bajo los efectos de drogas y alcohol, un incidente por el que fue arrestado el pasado marzo, y que motivó el ingreso voluntario de la artista en un centro de rehabilitación.

Nueva York.- EEUU MODA.- El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) presenta este lunes a la prensa ‘Costume Art’, la exposición de primavera del Costume Institute que explora la relación histórica entre la vestimenta y el cuerpo humano al emparejar prendas con obras de arte occidental desde la prehistoria hasta la actualidad, en el marco de la Met Gala que se celebra esa misma noche. (Texto) (Foto) (Video)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA ELECCIONES.- Comienza el recuento de las elecciones regionales de cinco estados en la India.

Sídney (Australia).- AUSTRALIA JAPÓN.- El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y su par japonesa, Sanae Takaichi, firmaron este lunes en Camberra seis acuerdos en las áreas de energía y minerales críticos, entre otras, para reforzar su alianza frente a la incertidumbre generada por al guerra de Irán. (Foto) (Vídeo) (Texto)

Tokio.- BOLSA TOKIO.- La Bolsa de Tokio no opera por la llamada «semana dorada», y no retomará su actividad hasta el 7 de mayo.

Redacción EFE Internacional

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