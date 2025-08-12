The Swiss voice in the world since 1935

Temporada de béisbol invernal de Puerto Rico arrancará el 6 de noviembre con seis equipos

San Juan, 12 ago (EFE).- La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) anunció este martes que el 6 de noviembre próximo arrancará la temporada invernal 2025-2026, en la que los seis equipos participantes jugarán 40 partidos cada uno.

La nueva campaña, que culminará el 28 de diciembre, se inaugurará con el partido entre los campeones Indios de Mayagüez y los subcampeones Senadores de San Juan en el estadio Isidoro ‘Cholo’ García en Mayagüez.

«Como preámbulo al Clásico Mundial, esta temporada promete ser intensa, de alta calidad competitiva y con mucha presencia de peloteros nativos con experiencia en Grandes Ligas», auguró el presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza, en un comunicado.

El torneo contará con seis franquicias en la búsqueda de conquistar el trono nacional: Indios de Mayagüez, Senadores de San Juan, Criollos de Caguas, Cangrejeros de Santurce, Gigantes de Carolina y Leones de Ponce.

La temporada, igualmente, contará con el partido de exhibición entre una selección de peloteros de Puerto Rico y República Dominicana en el Citi Field, en Nueva York, el 15 de noviembre.

Mientras, un posible partido de ‘wild card’, donde podría definirse el último boleto a la postemporada, está designado para el 29 de diciembre.

Igual que las temporadas pasadas, si un equipo que termina en quinto lugar se encuentra a un juego de diferencia del cuarto escalafón, se jugará un partido de muerte súbita.

De ganar la novena que terminó en cuarta posición, la misma cualifica para la postemporada.

Si, al contrario, la plantilla que terminó en cuarto lugar pierde el desafío, se jugará un segundo juego a siete entradas el mismo día y el ganador se convertirá en el cuarto finalista del torneo.

Ante ello, para que el equipo que terminó en quinto lugar ponche el último boleto de postemporada, tendría que ganar una doble jornada.

La postemporada iniciará el 2 de enero 2026 con dos series semifinales, donde el primer lugar competirá con el cuarto lugar y el segundo con el tercero al mejor de siete partidos.

La serie final será al mejor de nueve juegos entre los ganadores de las semifinales. EFE

