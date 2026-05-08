Tequila y ópera en español reviven a Frida Kahlo y Diego Rivera en cementerio de Brooklyn

3 minutos

Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 8 may (EFE).- El cementerio de Green-Wood, en Brooklyn, se transformará este viernes en un vibrante escenario de colores, música y tradición mexicana para el estreno de ‘Frida, Diego, and the Day of the Dead’ (Frida, Diego y el Día de Muertos).

Esta pieza inmersiva, que imagina un reencuentro místico entre Frida Kahlo y Diego Rivera durante el Día de Muertos, sirve como antesala al esperado estreno la semana que viene en la Metropolitan Opera (The Met) de la ópera en español ‘El Último Sueño de Frida y Diego’.

Bajo la sombra del imponente arco neogótico de la entrada del cementerio, los rascacielos de Manhattan servirán de telón de fondo para una celebración que romperá con el silencio habitual de las tumbas.

Entre flores de cempasúchil, degustaciones de tequila y mezcal, y los acordes de un mariachi, el público experimentará de cerca el universo de la nueva ópera compuesta por Gabriela Lena Frank con libreto del ganador del premio Pulitzer Nilo Cruz.

El realismo mágico de Frida y Diego

La ópera que inspira este evento, que llegará al Met el próximo 14 de mayo, se aleja del formato biográfico tradicional sobre la artista Frida Kahlo.

Frank describe a EFE la obra como un retrato de realismo mágico donde la muerte no es el final, sino un puente. La trama presenta a personajes como Catrina, la reina del inframundo, quien desafía a Frida a regresar para ayudar a su «gordito» a cruzar al más allá.

Esta noche, cuatro cantantes líricos interpretarán extractos de la obra en el cementerio de Green-Wood y, además, se leerán poemas.

Uno de los hitos de esta producción es su apuesta total por el español. Frank se mostró sorprendida de que no existan más óperas en este idioma en las grandes ligas: «Para mí es el idioma más hermoso, más hermoso que el italiano, el alemán o el francés».

La compositora, de raíces peruanas, integró en su ópera elementos como la marimba para dar un «ADN latino» instantáneo a la música.

La creación de esta obra llevó 20 años de esfuerzos. «Hace dos décadas había mucha resistencia a la idea de una gran ópera en español y a un equipo formado por minorías», confiesa Frank.

Un cementerio «muy activo»

La elección de Green-Wood no fue casual. El cementerio, fundado en 1838, organiza más de 300 eventos anuales.

Harry Weil, vicepresidente de programas del cementerio, explicó que buscan resaltar las historias de sus «residentes permanentes» -como el compositor Leonard Bernstein o el artista Jean-Michel Basquiat- a través de actividades que van desde festivales hasta conciertos en sus catacumbas.

«Uno pensaría que un cementerio sería un lugar muy tranquilo, pero es muy activo y participativo durante todo el año», señaló Weil.

El evento de esta noche es fruto de la colaboración con Death of Classical, organización sin ánimo de lucro dirigida por Andrew Ousley, conocida por llevar la música clásica a lugares atípicos de la Gran Manzana como criptas, catacumbas y cementerios.

Ousley destacó a EFE que, aunque Green-Wood es un espacio ideal para transformar, siempre se hace «con un sentido de respeto y honor por el propósito original del lugar».

En la lista de lugares que le gustaría inundar con arte y música están la estación de metro bajo el ayuntamiento de Nueva York, una central eléctrica debajo de la estación Grand Central Terminal y el cementerio de Calvary en Queens. EFE

syr/jco/fpa

(foto)(vídeo)