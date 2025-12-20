Termina la veda pesquera en aguas compartidas entre Paraguay y Argentina

Asunción, 20 dic (EFE).- El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Social (Mades) de Paraguay informó este sábado que ha concluido la veda pesquera de 49 días en el territorio nacional y las aguas compartidas con Argentina, con lo que quedan habilitadas las actividades de pesca comercial y deportiva.

El director de Pesca y Acuicultura del Mades, Adán Leguizamón, señaló a EFE que a partir de la medianoche de este sábado culmina la veda pesquera que entró en vigor el pasado 3 de noviembre y prohibió todo tipo de pesca embarcada, ya sea deportiva y comercial, en ríos como el Paraná, parte de la frontera natural entre Paraguay y Argentina.

La veda en los cauces compartidos entre Paraguay y Brasil continuará vigente hasta el 31 de enero de 2026, añadió Leguizamón.

El funcionario precisó que el fin de la veda no implica que se «libera la pesca», al destacar, por ejemplo, que sigue «totalmente prohibida» la utilización de redes de monofilamento.

Igualmente, detalló que durante la veda incautaron, entre otros, más de 36.400 metros de espineles para pesca (un artefacto que tiene un hilo principal del que cuelgan múltiples anzuelos) y dos embarcaciones en operativos de control realizados con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Recordó que solo estaba permitida la pesca de subsistencia realizada por pescadores ribereños que tengan una licencia comercial.

Leguizamón indicó, además, que inicialmente se establecieron 45 días de veda anuales y que tienen previsto ampliar el período de restricción paulatinamente hasta completar los 60 días, con el objetivo de proteger las especies ictícolas en su periodo de reproducción.

Esta veda pesquera se estableció en Paraguay en 2008 en la ley 3556 de Pesca y Acuicultura.

Las multas por infringir la veda oscilan de 3.001 hasta 20.000 jornales mínimos, que equivale a entre 334,6 millones de guaraníes (47.158 dólares al cambio actual) y 2.230 millones de guaraníes (unos 314.288 dólares). EFE

nva/sbb