The Sex Pistols celebran con una gira el 50 aniversario de ‘Anarchy in the UK’

2 minutos

Dublín, 23 feb (EFE).- La banda británica The Sex Pistols anunció este lunes que efectuará a finales de este año una gira por Irlanda y el Reino Unido para conmemorar el 50 aniversario de ‘Anarchy in the UK’, el tema que convirtió el punk en un fenómeno global.

El grupo ofrecerá cinco conciertos sin su carismático líder Johnny Lydon, pero sí se subirán al escenario los otros tres miembros fundadores: el guitarrista Steve Jones, el batería Paul Cook y el bajista Glen Matlock.

Formado en 1975, The Sex Pistols debutaron con ‘Anarchy in the UK’ en noviembre de 1976, en un periodo de tensiones sociales y económicas en el Reino Unido en el que el punk se erigió como el género protesta por excelencia, con letras controvertidas contra la monarquía o la clase política.

El sencillo alcanzó el puesto 38 de la lista británica de éxitos y fue después incluido en ‘Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols’ (1977), el único álbum de estudio de la banda, considerada como una de las más influyentes en la historia del punk rock.

The Sex Pistols se separaron en 1978 y Lydon, también conocido como Johnny Rotten, fundó el mítico grupo PiL (Public Image Ltd) con Keith Levene (The Clash) y Jah Wobble.

Los cuatro miembros originales volvieron a tocar como los Pistols en 1996, en 2002-2003, en 2007-2008 y, de nuevo, en 2024, si bien Lydon abandonó definitivamente la formación el pasado año, tras enfrentarse a sus compañeros en los tribunales para impedir el uso de algunas canciones en un documental de Disney + sobre el grupo.

La gira conmemorativa ‘Anarchy in the UK’ arrancará en Dublín (Irlanda) el próximo 7 de diciembre y seguirá en las ciudades escocesas de Edimburgo y Glasgow, hasta concluir con dos citas el 18 y 20 de ese mismo mes en Londres.

En una entrevista, Cook celebró recientemente la importancia de la publicación de ese tema hace ya medio siglo.

«Con Anarchy -recordó el batería-, creo que conectamos con un sentimiento de inquietud en todo el país en ese momento. El mensaje era bastante simple: simplemente inténtalo, sal ahí afuera y haz lo que quieras hacer. Era un mundo nuevo». EFE

ja/vg/jlp