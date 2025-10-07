The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Thunberg pide a Trump consejos sobre control de ira «por su experiencia» en ese tema

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Copenhague, 7 oct (EFE).- La activista climática sueca Greta Thunberg pidió este martes consejo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre cómo controlar su supuesta ira después de que éste la calificase de «alborotadora» y le recomendase ir al médico.

«Con mucho gusto recibiré cualquier recomendación que pueda tener para tratar estos llamados problemas de control de ira, ya que, a juzgar por su impresionante historial, parece que también los padece», escribió Thunberg en su cuenta en la red social Instagram.

Al ser preguntado en rueda de prensa la víspera por la flotilla humanitaria detenida por la Armada de Israel cuando navegaba rumbo a Gaza, en la que participaba Thunberg, Trump dijo que a la joven sueca ya no le interesa el medio ambiente y que no sabe dominar su ira.

«Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora», afirmó Trump.

Thunberg agradeció las palabras «muy halagadoras» de Trump sobre su carácter y su preocupación por su estado mental.

La activista sueca llegó el lunes al aeropuerto de Atenas tras ser deportada de Israel junto con un grupo de 135 miembros de la Global Sumud Flotilla, que fueron detenidos cuando navegaban hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

A su llegada a territorio griego, Thunberg denunció ante la prensa que «Israel está intentando eliminar a una población entera», en referencia a los gazatíes y palestinos.

Está previsto que Thunberg y los otros activistas suecos deportados vuelen este martes a Suecia y sean recibidos esta tarde durante una manifestación en el centro de Estocolmo, a cuya conclusión darán una rueda de prensa, informó la sección sueca del Global Movement to Gaza. EFE

alc/cae/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR