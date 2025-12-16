Tiempo estable en la mayor parte del territorio dominicano este martes

1 minuto

Santo Domingo, 16 dic (EFE).- El tiempo este martes en la República Dominicana se mantendrá estable en casi todo el territorio, lo que permitirá la realización de actividades al aire libre, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Por la tarde ocurrirán ligeros aumentos nubosos con chubascos aislados de corta duración sobre localidades de las provincias: La Altagracia, Monte Plata, La Vega y Monseñor Nouel, entre otras aledañas, debido a la combinación del viento con los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico).

Las temperaturas serán ligeramente calurosas durante el día, siendo agradables y frescas en la noche y madrugada, cuando, en zonas montañosas y valles del interior, podrían producirse ocasionales nieblas y neblinas. EFE

pma