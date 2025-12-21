Tigres y Estrellas ganan y aprietan la lucha por avanzar a la postemporada

Santo Domingo, 20 dic (EFE).- Los Tigres del Licey y los Gigantes del Cibao consiguieron la victoria este sábado, lo que junto a las derrotas de los Leones del Escogido y las Estrellas Orientales, les permite acercarse a medio juego de la clasificación a la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Con sus triunfos, los Tigres (21-26) y Gigantes (21-26) se acercaron a medio juego de los Leones (22-26) y Estrellas (22-26) por el tercer lugar en la tabla de posiciones, que otorga el pase a la postemporada.

A Tigres y Gigantes les restan tres encuentros para concluir sus 50 partidos de serie regular, mientras que a Leones y Estrellas les faltan dos juegos para terminar esta primera etapa del torneo.

TIGRES 7-3 TOROS

Francisco Mejía mandó la pelota fuera del parque y remolcó cuatro carreras para comandar la victoria de los Tigres ante los Toros.

Mejía conectó un sencillo remolcador de una vuelta en la primera entrada, fletó un jonrón solitario en el tercer acto y luego pegó un doble de dos anotaciones en el cuarto capítulo por los azules.

Ronny Mauricio produjo dos carreras, Emilio Bonifacio anotó dos veces y Gustavo Núñez agregó una anotada y una empujada en el partido escenificado en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

Yunior Marte (1-0) lanzó una entrada en blanco para llevarse la victoria por los felinos.

Bryan de la Cruz pegó un vuelacercas, Rafael Lantigua anotó e impulsó una carrera y Luis Liberato impulsó u na anotación para los Toros, quienes sufrieron su quinto revés consecutivo.

El norteamericano Aaron Leasher (1-2) perdió el partido al permitir cuatro carreras, dos de ellas inmerecidas, en 2.2 episodios.

GIGANTES 4-1 LEONES

Deyvison de los Santos disparó un cuadrangular de dos carreras y fue la figura en la victoria de los Gigantes frente a los Leones, en el encuentro celebrado en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste).

Julio Carreras empujó una vuelta, mientras Marco Hernández y Luis García Jr. pisaron el plato en una ocasión por los potros.

El norteamericano Blake Weiman (2-0) completó un tercio de entrada en blanco y se llevó el triunfo por los Gigantes.

Freuddy Batista remolcó a Elier Hernández con la anotación de los escarlatas, mientras que el estadounidense Tyler Danish (0-1) cargó con la derrota, al permitir dos anotaciones en 3.1 capítulos sobre el montículo.

ESTRELLAS 3-4 ÁGUILAS

Jerar Encarnación conectó un tablazo de tres carreras y las Águilas anotaron cuatro vueltas en la primera entrada para vencer por la mínima a las Estrellas en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Geraldo Perdomo remolcó y anotó una vuelta, mientras que Ezequiel Durán y Leody Taveras anotaron una carrera por las Águilas (31-16), quienes han asegurado el primer lugar de cara a la semifinal del campeonato.

Yoan López (1-0) lanzó un capítulo sin anotaciones y se acreditó la victoria y el salvamento fue para Jean Henríquez (1), quien tiró la novena en blanco por los cibaeños.

Las Estrellas contaron con remolcada de Raimer Tapia y con anotada de Ismael Munguía.

El estadounidense Zach Mort (0-1) permitió cuatro anotaciones y fue el derrotado por los verdes.

Para este domingo, los Tigres visitan a los Toros en La Romana (este), los Gigantes se enfrentarán a los Leones en Santo Domingo, y las Estrellas viajarán a Santiago (norte) a jugar frente a las Águilas.

