Toby Muse desvela en ‘Kilo’ los secretos del narcotráfico tras su inmersión en Colombia

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Madrid, 11 may (EFE).- El periodista y escritor inglés Toby Muse publica este lunes la versión en español de su libro “Kilo. El mundo secreto de los cárteles de la cocaína”, fruto de quince años de inmersión en el mundo más oscuro del narcotráfico que esconde la selva colombiana.

Gracias a la traducción de Victoria Pradilla, Muse tiene la oportunidad de llegar al público hispano.

Así «puedo dar una copia a todos los cocaleros, narcotraficantes, mujeres y sicarios que me permitieron hacer este libro», explica Muse en una entrevista telefónica con EFE.

De la mano de estos testimonios, Muse lleva al lector a los rincones más peligrosos de Colombia sin caer en los estereotipos que acompañan a este panorama underground.

«En un evento de moda en Medellín en 2008 conocí por casualidad a una persona que estaba involucrada de lleno en la esfera social del mundo de los cárteles», relata Muse sobre cómo comenzó su trabajo de investigación.

Muse llegó como corresponsal a principios de los 2000 a Colombia, un país «que tenía todo lo que un corresponsal podría desear. Veía la vida al límite y acabé entendiendo por lo que la gente luchaba allí».

Un país que nació con violencia

«Creo que la violencia en Colombia se ha normalizado hasta niveles trágicos», admite Muse, que escribe en su novela cómo la población, tanto en pueblos pequeños como en grandes ciudades, se ve envuelta en una rutina marcada por la violencia.

El libro cuenta la historia de Alex para romper con los estereotipos; no necesitaba ser narcotraficante, contaba con estudios y oportunidades, pero eligió «ese pacto con el diablo».

«Es importante contar estas historias que explican que el mundo de la cocaína está impulsado a veces por necesidad, pero a menudo por lujuria y codicia», destaca Muse que reitera en numerosas ocasiones la frase más utilizada por la población como excusa para adentrarse en ese mundo: «Plata (dinero) fácil».

Además, se presenta la violencia coexistiendo con una predominante religión católica. Así, el mundo del narcotráfico cuenta con su propia Virgen María: la Virgen de los Sicarios, a quien rezan en un lugar específico.

Muse ejemplifica esta coexistencia con el testimonio de uno de los involucrados, que afirma: «Si me envían a matar y Dios deja que eso ocurra significa que Dios quería a esa persona muerta».

Una guerra imbatible

Al contrario que en otros conflictos internacionales donde existen fronteras y «sabes quién quiere matarte», en Colombia «a cualquier lugar que vayas te vas a sentir como si tuvieras una soga al cuello porque no conoces a nadie», sostiene el periodista.

«Combatir una guerra por las drogas es como montar en una bicicleta estática en el gimnasio. Puedes pedalear media hora, pero no vas a haberte movido ni un milímetro», ejemplifica.

Muse también destapa en su libro el mundo del mercado negro que se extrapola al lujo absoluto, fiestas, sexo, conflictos y excesos.

«No digo que haya que legalizar las drogas, pero quiero decir que la causa de todos estos problemas es el mercado negro», afirma.

El libro se publicó en su versión original en inglés en 2020 y, desde entonces, Muse confirma que la producción de cocaína sigue creciendo y que ahora está pendiente de la corrupción ligada a este fenómeno en Europa.

«Me encantaría ver a un corresponsal colombiano viajar a Europa y hacer su propia versión de ‘Kilo’ para abrirnos los ojos», cuenta Muse, que ya está trabajando en un par de documentales sobre el mismo tema. EFE

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