Tolima empata en Bucaramanga y se convierte en el primer finalista de la Liga colombiana

3 minutos

Bogotá, 3 dic (EFE).- Deportes Tolima se convirtió este miércoles en el primer finalista de la Liga colombiana al empatar sin goles en su visita al Atlético Bucaramanga, un resultado que, gracias a la ventaja deportiva con la que llegó a esta jornada, le aseguró el liderato del Grupo B y el pasaje a la disputa del título.

El conjunto de Ibagué, dirigido por el colombiano Lucas González, apostó por un planteamiento sólido y paciente en el estadio Américo Montanini, consciente de que un punto bastaba para certificar su puesto en la final.

La presión era toda para el equipo local, con Leonel Álvarez al mando y obligado a ganar para mantenerse con vida en el torneo.

Un triunfo lo habría dejado con la obligación de ganar en la última fecha a Santa Fe en Bogotá y esperar que Tolima no superara a Fortaleza en Ibagué. Con el empate, ese camino quedó cerrado y el equipo de Leonel Álvarez quedó sin opciones de avanzar.

El partido fue cerrado y con pocas emociones, especialmente en una primera parte muy disputada en la mitad del campo. En el segundo tiempo, el local intentó tomar más riesgos y acercarse al gol, pero el Tolima se mantuvo defensivo y logró controlar el ritmo hasta asegurar el empate que necesitaba.

Tolima llegó a 11 puntos, tres más que Bucaramanga, y con el ‘punto invisible’ —la ventaja por mejor ubicación en el todos contra todos— ya es inalcanzable.

Para la última fecha, los partidos Santa Fe-Bucaramanga y Tolima-Fortaleza solo servirán para cumplir calendario y sumar en la tabla.

Lo que falta por jugarse

Este jueves se definirá quién será el rival del Vinotinto y Oro con los partidos del cuadrangular A, encabezado por el Junior con ocho puntos, mientras que América de Cali y Atlético Nacional llevan cinco enteros cada uno, y cierra el Deportivo Independiente Medellín (DIM) con dos.

Después del triunfo 2-1 contra Atlético Nacional, el Junior, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, quedó con la primera opción de llegar a la final, y además lo beneficia conocer el resultado entre Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín.

El equipo dirigido por Arias recibirá en el estadio Metropolitano de Barranquilla al América de Cali. Un triunfo y un empate o derrota de Nacional en el derbi antioqueño le servirán para llegar a la última instancia del campeonato y pelear por el título.

América quedó vivo y podría llegar como líder a la última fecha si vence a Junior por más de un gol y Atlético Nacional no le gana al DIM.

Mientras tanto, el DIM sigue vivo gracias al ‘punto invisible’, pero necesita cuatro resultados: ganar sus dos partidos (el clásico y el juego contra Junior en el Atanasio), y que América de Cali gane en Barranquilla y luego pierda contra el equipo de Diego Arias.

Con estos resultados se daría un cuádruple empate en puntos y el DIM acabaría primero por la ventaja deportiva (punto invisible). EFE

pc/laa