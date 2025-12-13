The Swiss voice in the world since 1935
Toros se llevan entre los cuernos a los Gigantes en campeonato dominicano

Santo Domingo, 12 dic (EFE).- Iván Castillo remolcó cuatro carreras y anotó tres vueltas para que los Toros del Este provocaran la cuarta derrota consecutiva de los Gigantes del Cibao, a quienes este viernes derrotaron 3-10 en el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Gilberto Celestino tuvo tres empujadas, el colombiano Ronaldo Hernández agregó tres anotadas y Yairo Muñoz anotó dos veces y produjo una carrera para redondear el ataque de los Toros (23-17), quienes se mantienen firmes en la segunda posición del torneo invernal dominicano.

George Soriano (1-0) lanzó 1.1 entradas sin anotaciones y se quedó con el triunfo en el partido celebrado en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (este).

Nomar Mazara anotó e impulsó una carrera, Gary Sánchez produjo una vuelta, mientras Samad Taylor y Carlos Jorge pisaron el plato en una ocasión por los Gigantes (17-24), quienes siguen aferrados a el cuarto y clasificatorio puesto a la postemporada de Lidom.

El norteamericano Shane Greene permitió una carrera limpia entre las cuatro que le anotaron en 1.2 entradas y fue el lanzador perdedor por los Gigantes.

LEONES 7-3 ÁGUILAS

Héctor Rodriguez pegó un cuadrangular, mientras Yainer Díaz, Junior Lake y Eguy Rosario anotaron y remolcaron una carrera por cabeza para que los Leones del Escogido le cortaran las alas Águilas Cibaeñas y lograran la victoria en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

Génesis Cabrera (1-0) se lanzó un capítulo en blanco y se quedó con el triunfo por los Leones (17-24), quienes siguen en el fondo de la tabla de posiciones.

Aderlin Rodríguez tuvo anotadas y una remolcada, y Leody Taveras colaboró con una anotada para las Águilas (28-12), quienes lideran el campeonato en victorias.

Luis Patiño fue atacado con tres carreras en dos tercios de entrada y fue el derrotado por Leones

ESTRELLAS 1-4 TIGRES

Gustavo Núñez anotó dos carreras y Cristhian Adames anotó y remolcó una vuelta para que los Tigres del Licey sumaran su tercera victoria consecutiva al derrotar este viernes a las Estrellas Orientales en su visita al estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís (este).

Mel Rojas Jr. anotó una carrera y agregó una remolcada, mientras que Ronny Mauricio impulsó una vuelta para contribuir con el ataque de los azules, quienes mejoraron su marca a 19-21, consolidándose en el tercer lugar en la tabla de posiciones del torneo.

Adonis Medina lanzó las primeras 4.2 entradas de solo una carrera y cuatro ponches, dando paso a Oliver Ortega (1-0), quien se llevó la victoria al retirar a un bateador.

Wander Suero (2) completó la novena para quedarse con el salvamento.

Ismael Munguía remolcó a Jorge Mateo con la única carrera en el partido para las Estrellas (17-24), quienes han perdido cinco de sus últimos seis encuentros.

Oddy Núñez (0-1) permitió dos carreras en 1.2 entradas y perdió el juego por los verdes.

Para este sábado, los Gigantes visitan a los Leones en Santo Domingo, los Tigres a los Toros en La Romana (este) y las Estrellas a las Águilas en Santiago (norte). EFE

