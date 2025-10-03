The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Toyota retoma en noviembre su producción en algunas fábricas de Brasil tras los destrozos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

São Paulo, 3 oct (EFE).- Toyota anunció este viernes el retorno gradual de las actividades en dos de sus tres fábricas de motores ubicadas en el estado brasileño de São Paulo, que a fines de septiembre sufrieron destrozos debido a un fuerte vendaval.

Las fábricas de Indaiatuba y Sorocaba, dos municipios del interior del estado paulista, retomarán su producción gradualmente a partir del 3 de noviembre con motores y piezas importadas de otras unidades en el exterior.

En una primera etapa producirán las versiones híbridas de los modelos Corolla y Corolla Cross, y el plan de producción de los dos últimos meses del año contempla la recuperación del volumen de vehículos híbridos que no pudieron ser producidos mientras se mantuvieron cerradas las fábricas.

Mientras que la planta de Porto Feliz, la primera en producir motores para la empresa en América Latina, permanecerá cerrada y no cuenta con un plazo estimado de apertura debido a la gravedad de los daños provocados por el evento climático, según informó la empresa en el comunicado.

En tanto, la empresa japonesa informó que la suspensión provisional de los contratos de los trabajadores de las fábricas se mantendrá solo en este último caso y el resto de los empleados de las otras dos fábricas deberán volver a sus puestos el próximo 21 de octubre, cuando se cumple el plazo de las vacaciones colectivas concedidas por la empresa.

Con una inversión de 580 millones de reales (unos 109 millones de dólares), la planta de Porto Feliz tiene capacidad para producir 108.000 unidades por año y cuenta con cerca de 700 empleados, según el sitio web de Toyota. EFE

adm/mp/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR