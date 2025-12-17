Trabajadores chavistas proponen un entrenamiento militar para la defensa de Venezuela

Caracas, 16 dic (EFE).- Trabajadores chavistas propusieron este martes al presidente venezolano, Nicolás Maduro, la conformación de cuerpos de combatientes en empresas e instituciones que se preparen de manera permanente en materia de defensa militar, en momentos en que el Gobierno denuncia como una «amenaza» el despliegue aeronaval de Estados Unidos cerca de la nación suramericana.

Los empleados simpatizantes del oficialismo plantearon la «conformación, activación y fortalecimiento de los cuerpos de combatientes de la clase obrera en todos los centros de trabajo, públicos y privados, con entrenamiento militar, ideológico y táctico permanente».

También propusieron la incorporación «masiva y activa» de los trabajadores a la Milicia, el componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) integrado por civiles, con el objetivo de resguardar el territorio y las instalaciones estratégicas.

Estas fueron algunas de las conclusiones del denominado Congreso Constituyente de la Clase Obrera que se celebró desde el lunes, presentadas en un acto encabezado por el jefe de Estado y en el que también participaron diversas autoridades civiles y militares.

Otra de las conclusiones fue la «defensa de la infraestructura crítica ante los sabotajes», luego de que las autoridades denunciaran en los últimos meses ataques contra instalaciones eléctricas, así como uno cibernético contra la estatal petrolera Pdvsa.

Durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro calificó de «contundente» el informe presentado con las propuestas «absolutamente necesarias», y dijo que el trabajador «debe incrementar su preparación técnico-militar para el correcto manejo de todo el sistema de armamento».

Esos planteamientos, prosiguió el mandatario, pondrán a Venezuela en «una situación cercana a ser una patria inexpugnable, que es el objetivo».

Asimismo, el líder chavista destacó la «perfecta unión de la clase obrera y la poderosa Fuerza Armada», y ordenó que este miércoles, 17 de diciembre, se celebre una reunión del alto mando militar con los cuerpos de combatientes de los trabajadores.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue aeronaval en el mar Caribe para, según Washington, combatir el narcotráfico, pero Caracas denuncia que se trata de una amenaza para propiciar un cambio de régimen que permita a la nación norteamericana apoderarse de los recursos energéticos venezolanos. EFE

