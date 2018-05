La Navidad se celebra normalmente la noche del 24, y no el 25, con un banquete festivo cuyos platos varían de una región a otra.

Del mismo modo que cada región tiene su traje típico particular, apenas hay pueblos o aldeas suizas que no tengan su propias tradiciones y fiestas particulares.

Tradiciones y fiestas populares 12 de diciembre de 2016 - 12:25 Desde el carnaval hasta los festivales de yódel, las costumbres y tradiciones suizas son tan variadas como cada uno de los cantones de la Confederación. El estridente ruido de una comparsa en Basilea (en la foto), el mercado de la cebolla en Berna, la lucha alpina tradicional en las aldeas de montaña o, simplemente, contemplar vacas ataviadas con vistosos tocados de vivos colores volviendo de sus prados alpinos son solo unos pocos ejemplos de las tradiciones y costumbres que atraen por igual a turistas y locales. Del mismo modo que cada región tiene su traje típico particular, apenas hay pueblos o aldeas suizas que no tengan su propias tradiciones y fiestas particulares. En términos generales, las fiestas más animadas del año son la Navidad y, al menos en las regiones católicas, el Carnaval. Si desea una lista exhaustiva de tradiciones suizas, por favor visite el enlace Suiza Turismo. En muchas ciudades y localidades se instalan mercados callejeros incluso antes de Navidad. En la festividad de San Nicolás (6 de diciembre), el tradicional personaje llega por la noche y deja regalos a los niños. Su aspecto es diferente del Santa Claus de los grandes almacenes norteamericanos. Suele vestir de rojo, pero también puede ir de blanco y lleva la mitra y el báculo de obispo. Los regalos los transporta un burro y va acompañado de un personaje, de aspecto algo siniestro, llamado Schmutzli en las regiones de habla alemana, y Père Fouettard en las francófonas. Este personaje le ayuda a repartir los regalos, pero también lleva un cuaderno para comprobar que los niños se han portado bien el año pasado. La Navidad se celebra normalmente la noche del 24, y no el 25, con un banquete festivo cuyos platos varían de una región a otra. Carnaval El Carnaval, que es denominado ‘Fassnacht’ en las regiones de habla alemana, se celebra en las zonas católicas los días anteriores al Miércoles de Ceniza, fecha en que comienza la Cuaresma. Uno de los carnavales más vistosos se celebra en Lucerna. Curiosamente, la ciudad protestante de Basilea tiene desde el siglo XIX su propio carnaval, el más multitudinario de Suiza, aunque se celebra la semana posterior al Miércoles de Ceniza. Tradicionalmente el carnaval es el tiempo para desmelenarse y permitirse toda clase de excesos antes de la austeridad de la cuaresma. Además de un ambiente licencioso, es tiempo también para coplas satíricas y burlarse de los acontecimientos presentes. Niños y adultos van vestidos con trajes que recuerdan vagamente a los de Halloween. Lleva mucho trabajo y tiempo confeccionar los vistosos trajes que lucen las comparsas y practicar su música desafinada y estridente. Se cree que las máscaras y artilugios para hacer ruido se remontan a tiempos anteriores al cristianismo y tenían por objeto asustar a los espíritus malignos del invierno y abrir paso a la primavera. Otras fiestas populares En la Engadina, cuya población de lengua romanche es protestante, se celebra una fiesta diferente llamada Chalandamarz (el comienzo de marzo), durante la cual jóvenes y niños producen un enorme estruendo tañendo grandes cencerros y haciendo restallar látigos. Los zuriqueses celebran, en el mes de abril, el Sechseläuten, durante el cual queman en una gran pira el “Böögg”, una representación figurativa del invierno. Cuanto más tarde en quemarse más caluroso será el verano siguiente. Muchas fiestas tienen un significado histórico. En Ginebra se celebra, a primeros de diciembre, la Escalade, que conmemora un acontecimiento de 1602 cuando un ejército enemigo intentó escalar los muros de la ciudad por la noche siendo rechazado por los habitantes de la ciudad. La fiesta nacional suiza se celebra el 1 de agosto. En ese día de 1291 los tres primeros cantones suizos juraron en el prado de Rütli, junto al Lago de los Cuatro Cantones, formar una confederación. Los ciudadanos suizos escuchan en esa fecha discursos patrióticos y encienden hogueras y fuegos artificiales en conmemoración.