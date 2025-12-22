Transportistas bolivianos no participan en huelga de sindicatos tras acuerdo con Gobierno

La Paz, 21 dic (EFE).- El Gobierno de Bolivia llegó este domingo a un acuerdo con los sindicatos de transporte y no participarán en la huelga prevista para este lunes contra la emisión del decreto 5503 que levantó la subvención a los combustibles después de más de 20 años, a pesar de que otros sectores ratificaron que realizarán la protesta.

La decisión, que se efectuó cerca de la medianoche del domingo, llegó tras varias horas de negociación en la Casa de Gobierno en La Paz, encabezada por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora; su colega de Economía, Gabriel Espinoza, y el titular de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, junto a los dirigentes de los chóferes sindicalizados.

«Luego de horas de reuniones se ha definido que se levanta el paro (huelga). Esto es fruto de las reuniones en las que el Gobierno siempre ha buscado el diálogo», dijo Zamora en una rueda de prensa junto a los dirigentes de los chóferes.

Por su parte, el ministro Espinoza indicó que en la reunión se habló de «varios puntos» aparte del impacto del decreto 5503, por lo que próximamente «se va a trabajar en mesas técnicas» para ir solucionando punto por punto todos los problemas.

Asimismo, Lucio Gómez, máximo dirigente de la Confederación Nacional de Chóferes de Bolivia, mencionó que el acuerdo con el Gobierno también establece avances en temas tributarios y de facturación.

Pese a este anuncio, la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, ya había ratificado más temprano la realización de la huelga con el objetivo de que el Gobierno derogue el polémico decreto.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó que la norma que levanta la subvención fue aprobada de manera «arbitraria» y «dictatorial», por lo que llamó a los diferentes sectores populares a sumarse a la protesta.

El Ejecutivo indicó que la invitación al diálogo está abierta a otros sectores.

Lucio Gómez añadió que la Administración del presidente Rodrigo Paz convocará a las alcaldías y gobernaciones para que se establezca el impacto del nuevo precio de los combustibles en los costos de los pasajes.

Durante el fin de semana, el Gobierno se reunió con los representantes del transporte pesado nacional e internacional de Santa Cruz y Cochabamba, quienes anunciaron que no serían parte de las movilizaciones y la huelga, lo que puso en duda el impacto de la protesta.

El decreto 5503, emitido el miércoles por Paz, estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros.

Esto supone incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años y que, según el Gobierno y algunos expertos, ya era insostenible en el escenario de crisis que vive el país.

Esta decisión va acompañada de otras medidas, como el incremento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), el aumento de los bonos a los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

El Gobierno afirmó en varias ocasiones que no retrocederá en la aplicación de la medida, ya que no había forma de levantar el subsidio a los carburantes de manera progresiva, debido a que diariamente se erogaban 10 millones de dólares con ese fin.

El Ejecutivo de Paz calculó que mantener la subvención demandaría en 2026 un gasto de 3.500 millones de dólares, equivalentes al 6,4 % del producto interior bruto (PIB).EFE

