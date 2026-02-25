Transportistas y productores mexicanos alertan a la FIFA de protestas durante el Mundial

Ciudad de México, 25 feb (EFE).- El Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) enviaron este miércoles una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para advertirle que durante la celebración del Mundial en México, el próximo 11 de junio, habrá manifestaciones por la situación “crítica” en la que se encuentran ambos sectores.

En el documento las asociaciones también señalaron a Infantino y al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, que estas protestas derivan de la “gran inseguridad que sufren los transportistas, operadores y ciudadanos en gran parte del territorio mexicano”.

“Libramos una lucha en defensa de nuestra actividad productiva, de la soberanía alimentaria y la seguridad de caminos en México”, explicaron ambas organizaciones sobre el motivo de protesta.

Además explicaron que para las fechas que contempla el calendario de juegos, a realizarse en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, “habrán concluido las cosechas de maíz, trigo, sorgo y otros cultivos”, alcanzando volúmenes de millones de toneladas de granos que “carecen de mercado” en México.

Y es que, criticaron, “el gobierno sostiene una importación indiscriminada de estos bienes favoreciendo a los grandes importadores y a reconocidos agro-financieros”.

A esta disparidad económica, agregaron, “se suma la inseguridad” en las carreteras mexicanas, las cuales ponen en peligro a quien se “atreva a transitarlas”.

“Para quienes somos transportistas, recorrer las carreteras se convirtió en una actividad de alto riesgo en donde han perdido la vida hombres y mujeres”, destacaron al precisar que “todos los días se registran decenas de robos de mercancías, tractocamiones y cobros por parte del crimen organizado”.

Ambas asociaciones argumentaron que en México hay una “ausencia de Estado” que dejó a estos sectores en manos del crimen organizado.

“Es lamentable que recibamos al Mundial de fútbol en estas circunstancias, pero no podemos ocultar nuestra desesperación, ni dejar de decirle al mundo que la inseguridad y las políticas económicas que se han impuesto a la sombra del T-MEC y han impedido nuestro progreso”, alegaron de estas condiciones impuestas desde las tensiones desatadas por la próxima negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La carta enviada por el FNRCM y la ANTAC se dio en un contexto en el que México atraviesa una ola de violencia desatada por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el estado mexicano de Jalisco (occidente), una de las sedes del Mundial.

Infantino aseguró que tiene “confianza total” en el país, pese a la violencia registrada desde la muerte del capo mexicano el 22 de febrero. EFE

