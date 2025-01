Tras arrasar en las listas de éxitos, Bruno Mars prolonga su ‘residencia’ en Las Vegas

Los Ángeles, 31 ene (EFE).- El cantante estadounidense Bruno Mars, que estas semanas arrasa en las listas de éxitos con varios temas, entre ellos uno grabado con Lady Gaga, ha decidido añadir siete conciertos más a su «residencia» en Las Vegas, informaron medios especializados.

El ídolo del pop ha decidido aumentar estos conciertos, denominados así porque se producen durante un periodo de tiempo en el mismo lugar, tras hacer historia en Spotify y convertirse en el primer artista en alcanzar los 150 millones de oyentes mensuales, según la revista Billboard.

Los nuevos shows anunciados serán el 21, 24, 25, 28, 30 y 31 de mayo y el 2 de junio y tendrán lugar, como el resto de la residencia, en el Dolby Live en Park MGM en Las Vegas.

En estos conciertos, que comenzaron en diciembre, podrán escucharse algunos de los mayores éxitos del cantante, algunos de ellos número uno en la lista Billboard, como «Uptown Funk», «That’s What I Like», «Just the Way You Are», entre otros.

También tiene su par de éxitos recientes que encabezan las listas que puede añadir a su repertorio, encabezados por el dúo con Lady Gaga y la canción «Die With a Smile», que ha pasado cuatro semanas en la cima de los listados de Billboard.

