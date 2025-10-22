Tras la final del Mundial sub-20, Diego Placente prepara con Argentina el Mundial sub-17

Buenos Aires, 22 oct (EFE).- Diego Placente, el entrenador que llevó el domingo pasado a Argentina la final del Mundial sub-20 de Chile, que ganó Marruecos, anunció este miércoles la lista de 21 jugadores que llevará al Mundial sub-17, que se disputará del 3 al 27 de noviembre en Catar.

La Albiceleste ha sido emparejada en el Grupo C con las selecciones de Bélgica, Fiji y Túnez.

Diecinueve de los jugadores convocados pertenecen a clubes locales y solo dos proceden de Europa: el portero José Castelau, del Real Madrid; y el delantero Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach).

Placente dejó al margen de su lista a Juan Cruz Meza de River Plate; Tomás Parmo de Independiente y Alex Verón de Vélez Sarfsfiedl.

Argentina buscará conquistar el único título que de las competencias masculinas auspiciadas por la FIFA que no ha llevado a sus vitrinas.

Las mejores campañas de la Albiceleste en esta categoría son tres terceros puestos (1991, 1995 y 2003).

– Lista de convocados:

Porteros: José Castelau (Real Madrid-ESP), Valentín Reigia (Argentinos Juniors) y Juan Manuel Centurión (Independiente).

Defensas: Fernando Closter (Independiente), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Matías Satas (Boca Juniors), Misael Zalazar (Talleres), Santiago Silveira (Argentinos Juniors), Alejandro Tello (Racing), Thiago Yanez (Argentinos Juniors) y Mateo Martínez (Racing).

Mediocampistas: Santiago Espíndola (River Plate), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s Old Boys), Uriel Ojeda (San Lorenzo), Ramiro Tulián (Belgrano) y Felipe Pujol (Vélez Sarsfield).

Delanteros: Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors), Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach-GER), Felipe Esquivel (River Plate) y Gastón Bouhier (Argentinos Juniors). EFE

