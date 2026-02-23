Trasladan a Europa a dos osos y una tigresa rescatados de un zoológico en Argentina

Buenos Aires, 23 feb (EFE).- La organización de bienestar animal Four Paws dio inicio este lunes el operativo de traslado hacia Europa de osos pardos y una tigresa rescatados de un zoológico cerrado en Argentina.

Los osos pardos Gordo y Florencia y la tigresa Flora partieron este lunes de Argentina en vuelos de carga rumbo hacia sus nuevos hogares en el Bear Sanctuary Belitsa de Bulgaria y el Felida Big Cat Sanctuary de los Países Bajos.

Se trata de los primeros animales recatados por Four Paws de un zoo de la localidad bonaerense de Luján (70 kilómetros al oeste de la capital argentina) que cerró sus puertas en 2020 y donde, según la organización de bienestar animal, permanecen aún unos 60 grandes felinos.

La reubicación de los primeros animales se produce tras una evaluación veterinaria realizada en noviembre pasado, que determinó que los tres animales requerían atención inmediata.

Según afirmó Four Paws en un comunicado, los dos osos eran mantenidos en condiciones «muy por debajo de los estándares aceptables de bienestar».

Florencia, de 17 años, vivía en un pequeño recinto de concreto con una pileta poco profunda, mientras que Gordo, de 16 años, estaba obeso, confinado en una jaula diminuta y sin acceso a su área exterior.

Por su parte, Flora, de 10 años, fue sometida a una cirugía para tratar graves uñas encarnadas, y además los veterinarios le extrajeron un colmillo fracturado.

«No vemos la hora de que los tres redescubran la alegría y el juego en sus nuevos hogares», señaló el veterinario Amir Khalil, quien lidera la misión de Four Paws en el ex zoo de Luján. EFE

