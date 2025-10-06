Tres alpinistas croatas pierden la vida en avalancha en los Alpes eslovenos
Zagreb, 6 oct (EFE).- Tres alpinistas croatas han muerto en los Alpes de la vecina Eslovenia, confirmó este lunes la policía eslovena después de que los equipos de rescate hallaran los restos mortales de las víctimas entre el domingo y lunes.
El accidente se produjo el domingo cuando una avalancha en el monte Tosc, de 2.275 metros de altura, arrastró a los montañistas.
Los tres hombres fueron hallados bajo un metro de nieve que siguió cayendo durante todo el domingo, dificultando la búsqueda y el rescate de los alpinistas.
Durante el operativo, los equipos de rescate encontraron a otros alpinistas extranjeros que se movían por la montaña en condiciones peligrosas aunque pudieron ser puestos a salvo.
Las grandes cantidades de nieve, poco común esta época del año, sorprendió en los últimos días a varios países balcánicos, paralizando el transporte en varias regiones. EFE
vb/jk/ess