Tres casos sospechosos de hantavirus han sido evacuados del crucero y van a Países Bajos

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Ginebra, 06 may (EFE).- Tres personas que han presentado síntomas de hantavirus y que se consideran casos sospechosos han sido evacuados del crucero y serán trasladados a Países Bajos para que sean tratados, anunció este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Están ya de camino para recibir atención médica en Países Bajos en coordinación con la OMS, el operador de la embarcación y las autoridades nacionales de Cabo Verde, Reino Unido, España y del propio Países Bajos», precisó el director general de la organización, Tedros Adhanom Guebreyesus. EFE

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