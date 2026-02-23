Tres heridos por la explosión de un paquete en una escuela de Gendarmería en Argentina

Tres personas sufrieron heridas este viernes por la explosión de un paquete de correspondencia en la Escuela Superior de Gendarmería en Buenos Aires, informó el Ministerio de Seguridad de Argentina en un comunicado.

La explosión ocurrió a las 13H49 locales (16H49 GMT) en un edificio ubicado a menos de un kilómetro de la casa de Gobierno, según el ministerio.

«Personal de la Fuerza manipuló una encomienda que habría sido recibida hace meses atrás y se encontraba a resguardo en la dependencia. Al abrirla, se generó una explosión que provocó lesiones a dos efectivos», señaló el comunicado.

El ministerio añadió que ambos heridos fueron trasladados a un hospital «sin riesgo de vida» y que «un tercer efectivo permanece en recuperación y fuera de peligro».

Luego del traslado de los heridos, la policía cortó el tránsito de la zona, y evacuó el edificio de 11 pisos y otros contiguos en la misma cuadra.

Mariana Bornio, empleada en una empresa de telecomunicaciones en el edificio contiguo, contó que al ser evacuada vio salir a uno de los gendarmes heridos con el torso desnudo cubierto por una bata azul.

«Estaba tapándose el pecho, o sea que evidentemente se quemó ahí», dijo a la AFP.

María Bruni, otra empleada de la misma empresa, contó a la AFP que no escuchó detonaciones de ningún tipo y que casi una hora después de la llegada de los móviles y ambulancias les pidieron que evacuaran el edificio.

Según el diario La Nación, el paquete estaba dirigido a un exdirector de la escuela, que fue uno de los heridos.

La Gendarmería Nacional Argentina es una fuerza de seguridad federal que actúa en fronteras, objetivos estratégicos y seguridad interior.

Intervino por ejemplo durante los violentos enfrentamientos de marzo de 2025 que dejaron 45 heridos —20 policías y 25 civiles— durante una manifestación en defensa de los jubilados y en oposición al presidente ultraliberal Javier Milei.

