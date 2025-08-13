Tres militares mueren en un nuevo ataque guerrillero con drones en Colombia

afp_tickers

2 minutos

Tres militares murieron y otros cuatro quedaron heridos el martes por un nuevo ataque guerrillero con drones cargados de explosivos contra una embarcación que navegaba sobre un río cercano al Pacífico colombiano, informó la Armada.

Colombia atraviesa su peor crisis de violencia desde la firma del histórico acuerdo de paz entre el gobierno y la extinta guerrilla de las FARC en 2016, por la arremetida de los grupos armados que se lucran de las rentas del narcotráfico y la minería ilegal.

El ataque del martes ocurrió mientras las tropas llevaban a cabo «operaciones de control» sobre el río Naya, en una zona rural del municipio de Buenaventura (suroeste), el principal puerto de Colombia en el océano Pacífico, aseguró la Armada en un comunicado.

Dos soldados y un suboficial del ejército murieron en el ataque. Otros cuatro militares resultaron heridos y fueron evacuados en helicóptero hasta la ciudad de Buenaventura, donde son atendidos.

Las autoridades atribuyen el ataque a una disidencia de las FARC adscrita al Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de Iván Mordisco, un antiguo mando medio de la guerrilla que se negó a firmar la paz en 2016 como el grueso de la organización.

El presidente izquierdista Gustavo Petro intentó negociar la paz con el EMC, pero Mordisco abandonó los diálogos en 2024, tras un año de acercamientos.

El uso de drones cargados con explosivos para arremeter contra la fuerza pública o grupos armados rivales es cada vez más común entre las guerrillas colombianas. Con frecuencia, estos ataques afectan también a la población civil.

Las víctimas por ataques con explosivos en Colombia se duplicaron en los primeros meses de 2025, especialmente por el «uso intensivo» de drones, asegura un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

vd/lv/ag