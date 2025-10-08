Tres muertos a causa del ataque de un misil ucraniano contra un polideportivo en Rusia

1 minuto

Moscú, 8 oct (EFE).- Un misil ucraniano impactó este miércoles contra un polideportivo en una aldea de la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, y causó tres víctimas mortales además de heridos.

«La aldea de Maslova Pristan, en el distrito de Shebekinski, fue objetivo de misiles. Según informes preliminares, tres personas murieron y una resultó herida», informó esta mañana el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov.

Gladkov declaró que los servicios de emergencias, junto con los militares, están trabajando en el lugar y despejando la infraestructura dañada.

«Es posible que haya personas bajo los escombros», añadió.

La aldea se encuentra a menos de 20 kilómetros al sureste de la capital regional.

El complejo deportivo Pristan Sporta, a orillas del río Donets, principal afluente del río Don, albergaba instalaciones de gimnasio y una cancha.

El lunes las autoridades rusas ya informaron de dos víctimas mortales a causa de ataques con misiles, el día anterior 40.000 personas se quedaron sin luz debido al impacto contra una estación eléctrica.

Según datos oficiales, solo durante el mes pasado en la región de Bélgorod murieron 20 personas como consecuencia de los ataques ucranianos y otras 185 resultados heridas. EFE

mos/ah