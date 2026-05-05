Tres muertos al estrellarse una avioneta contra un edificio en Brasil

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Una avioneta se estrelló este lunes contra un edificio residencial en Belo Horizonte, una importante ciudad del sureste de Brasil, y dejó tres muertos y dos heridos graves, informaron las autoridades.

La muerte del piloto y copiloto ocurrió en el momento del accidente, mientras otros tres ocupantes fueron rescatados y trasladados al hospital, dijo el Cuerpo de Bomberos del estado de Minas Gerais.

En la noche uno de ellos falleció, y los otros dos permanecían internados estables, informó la fundación responsable de la red de hospitales de Minas Gerais.

Nadie resultó herido dentro del edificio, que no presenta «riesgo aparente» de derrumbe, según los bomberos.

Imágenes grabadas desde un helicóptero por la cadena local TV Globo muestran la avioneta Embraer perdiendo altitud y girando a la izquierda para evitar edificios altos en una zona urbana densamente poblada.

Luego chocó la parte superior de un edificio de tres plantas antes de caer sobre el estacionamiento.

La avioneta se precipitó contra el espacio de la escalera, y nadie resultó herido dentro del edificio, dijeron los bomberos.

«Si hubiera impactado los laterales (del edificio), podría haber alcanzado algún apartamento habitado», declaró un oficial del Cuerpo de Bomberos al sitio web G1.

Imágenes difundidas por los bomberos muestran a los rescatistas ayudando a los residentes a evacuar el edificio.

Según estadísticas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aéreos, en Brasil se registraron 153 accidentes aéreos en 2025, con un saldo de 62 fallecidos.

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