Tres muertos en ataques rusos en Ucrania

Tres personas murieron en ataques rusos en Ucrania, dos en la región de Odesa (sur) y otra en Zaporiyia (centro), anunciaron este lunes las autoridades locales, en la víspera de que se cumplan cuatro años del comienzo de la guerra.

Dos personas murieron cuando drones rusos alcanzaron una infraestructura industrial, energética y civil en la región de Odesa, dijo el gobernador regional Oleg Kiper en la red Telegram.

Otras tres personas sufrieron lesiones, una en Jersón (este) y otra en Dnipropetrovsk (este), añadió.

En Zaporiyia, «los rusos atacaron la ciudad con drones. Una infraestructura industrial se vio afectada y un hombre de 33 años murió», afirmó el jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov. Añadió que otro hombre de 45 años resultó herido.

La noche anterior, 50 misiles y cientos de drones apuntaron a la capital, Kiev, con un saldo de un muerto.

El conflicto bélico desencadenado por Moscú el 24 de febrero de 2022 entrará el martes en su quinto año.

Moscú lleva a cabo ataques diarios en Ucrania.

Según un informe de la misión de vigilancia de derechos humanos de la ONU en Ucrania, publicado a principios de enero, cerca de 15.000 civiles ucranianos murieron y otros 40.600 resultaron heridos desde el inicio de la invasión rusa.

El año 2025 fue el más sangriento después de 2022, con más de 2.500 civiles muertos, según este documento.

