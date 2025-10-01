The Swiss voice in the world since 1935
Tres portugueses que iban en un barco de la flotilla han sido detenidos por Israel

Este contenido fue publicado en
2 minutos

(repite con acompañamiento de guia: Ampliación)

Lisboa, 1 oct (EFE).- Tres portugueses que iban en un barco de la Global Sumud Flotilla con rumbo a Gaza fueron detenidos este miércoles por Israel.

Una de ellos es la líder del partido Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, y otra es la actriz Sofia Aparício, afirmó la hermana de la política, Joana Mortágua, en Instagram, donde explicó que el barco donde iban a bordo, el Adara, fue interceptado y ellas fueron arrestadas, tras lo que se perdió el contacto con ellas.

Por su parte, el Bloco de Esquerda explicó en Facebook que Israel detuvo al activista Miguel Duarte junto a otros «centenares» y anunció que ha iniciado una recogida de firmas para solicitar al Gobierno de Portugal, liderado por el conservador Luís Montenegro, que interceda en su liberación y aplique sanciones a Israel.

Según el partido portugués, Mortágua, Aparício y Duarte eran los tres portugueses participantes en esta misión.

Antes de que fueran interceptados, la propia Mortágua subió un video en Instagram donde decía: «Si están viendo este video, es porque fui llevada en contra de mi voluntad a una detención por las fuerzas israelíes, actuando contra la ley internacional».

«Si fuera ese el caso -siguió-, pido que contacten al Gobierno portugués para que haga todos los esfuerzos para garantizar la liberación no solo mía, ni la de Sofia Aparício y Miguel Duarte, delegación portuguesa, sino también la de todos los participantes de esta misión»,

Los barcos de la Flotilla fueron rodeados por los buques israelíes en el mar frente a Gaza y sus ocupantes serán trasladados a Israel para su posterior expulsión, avanzó hoy el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

La Flotilla, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios que zarparon desde costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia, ha sido interceptada por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza. EFE

cch/ssa/gpv

