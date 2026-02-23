Tres soldados colombianos desaparecen tras un combate contra una disidencia de las FARC

Bogotá, 23 feb (EFE).- Al menos tres soldados colombianos desaparecieron tras los combates del fin de semana contra miembros de una disidencia de la antigua guerrilla de las FARC en una zona rural del departamento del Guaviare (sur), en los que murieron un uniformado y otros nueve resultaron heridos.

La Cuarta División del Ejército señaló que estableció «el posible extravío de tres soldados» tras los enfrentamientos en la vereda (aldea) Caño Mosco, del municipio de San José del Guaviare, contra miembros del grupo armado Isaías Carvajal, que hace parte del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las FARC que lidera alias Calarcá.

«De manera inmediata fueron activados los protocolos institucionales de búsqueda y localización (…) con el propósito de establecer su ubicación, asegurar su integridad y lograr su pronta recuperación», agregó la institución.

En los combates, entre tanto, murió el soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba y también resultaron heridos dos suboficiales y siete soldados profesionales.

El departamento de Guaviare, caracterizado por su geografía selvática, fue uno de los bastiones de las extintas FARC y, tras la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de esa guerrilla, surgieron en la región grupos disidentes que se disputan el control de territorios estratégicos, rutas del narcotráfico y economías ilícitas, según las autoridades.

El EMBF, entre tanto, surgió de la escisión de otra disidencia de las FARC y actualmente negocia la paz con el Gobierno en unos diálogos que están empantanados. EFE

