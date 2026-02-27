Tribunal anula subasta que sacaba del aire a decenas de emisoras y canales en Costa Rica

San José, 27 feb (EFE).- La Sala Constitucional de Costa Rica anuló este viernes una polémica subasta de frecuencias impulsada por el Gobierno que amenazaba con dejar fuera del aire a decenas de emisoras de radio y canales de televisión debido a los elevados costos económicos que planteaba.

«Por mayoría, la Sala declaró con lugar el recurso en cuanto a la inconstitucionalidad de los procedimientos de licitación por establecer la oferta económica más alta como único criterio para la asignación de concesiones de radiofrecuencias, sin tomar en consideración ni garantizar el pluralismo -tanto de medios como de contenidos- que debe existir en un Estado Democrático de Derecho y en una sociedad de la información libre y plena», explicó el tribunal en un comunicado.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) que deben realizar otros procedimientos de adjudicación de frecuencias.

Esos procesos deben «además de no usar la oferta económica más alta como único criterio de adjudicación, de modo efectivo incorporar el pluralismo -tanto de medios como de contenidos- y procuren una distribución equitativa, transparente e igualitaria de la totalidad del espectro radioeléctrico relativo a la prestación de servicios de radiodifusión sonora».

El recurso de amparo fue planteado por un ciudadano que denunció que la subasta realizada el 19 de septiembre de 2025 establecía como único criterio de adjudicación la oferta económica más alta, lo que a su juicio favorecía la concentración del espectro en grandes operadores y excluía a medios pequeños, comunitarios, religiosos y regionales.

Además señaló que ello podría vulnerar la libertad de expresión, el pluralismo informativo, la igualdad, la transparencia y la continuidad del servicio público de radiodifusión.

La subasta, que pretendía otorgar frecuencias por 15 años, ha sido criticada por organizaciones de libertad de prensa, líderes políticos, medio de comunicación y organizaciones religiosas, que la consideran alejada de la realidad del país y que violenta la libertad de expresión.

En la subasta solo hubo 4 ofertas de canales de televisión, 20 de emisoras de radio FM y solo una para emisoras de radio en AM.

En la banda de FM de 200 kHz para emisoras de cobertura nacional la subasta comenzaba en 193.051 dólares y en la de 400 kHz en 386.102 dólares, mientras que para las emisoras de cobertura regional local los montos oscilaban entre los 18.945 y los 56.640 dólares.

La base para radios AM era de entre 9.653 y 28.959 dólares, y para la televisión en la banda de 6 MHz oscilaban entre los 157.629 y 325.044 dólares para canales regionales, y se fijó en 1,6 millones de dólares para canales de cobertura nacional.

Sin embargo, varios medios alertaron de que además del monto de la subasta, deberían incurrir en millonarios gastos adicionales exigidos en las condiciones técnicas. EFE

