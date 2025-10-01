Tribunal de Nueva York rechaza demanda contra el Gobierno suizo por bonos de Credit Suisse

2 minutos

Ginebra, 1 oct (EFE).- El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York rechazó una demanda de antiguos inversores de Credit Suisse que exigían al Gobierno de Suiza una indemnización de 370 millones de dólares por su decisión de amortizar a cero los bonos AT1 de la entidad bancaria cuando ésta fue adquirida por su rival UBS en 2023.

El tribunal rechazó esta demanda presentada en junio de 2024 al interpretar que Suiza no está sujeta a su jurisdicción, ya que como Estado goza de inmunidad soberana, Según informó este miércoles en un comunicado el Ministerio de Finanzas suizo.

Los inversores que presentaron la demanda, procedentes de diversos países, disponen de 30 días para apelar esta decisión.

Cuando UBS adquirió Credit Suisse en marzo de 2023, para evitar la quiebra del segundo mayor banco del país europeo, la autoridad financiera suiza (FINMA) optó por amortizar a cero los bonos AT1 de la entidad en apuros, por valor hasta entonces de unos 16.000 millones de francos suizos (17.000 euros o 20.000 millones de dólares al cambio actual), con el fin de facilitar el rescate.

Los tenedores de estos bonos fueron los más perjudicados por la adquisición de Credit Suisse, incluso por encima de los accionistas, cuando en condiciones normales las pérdidas suelen ser absorbidas antes por los segundos.

Ante ello, antiguos bonistas de Credit Suisse han presentado distintas demandas, tanto en tribunales suizos como de otros países, y la decisión en primera instancia de la justicia neoyorquina es una de las primeras en conocerse. EFE

abc/pddp