Tribunal electoral respeta decisión del Congreso de mantener fuero a Chaves en Costa Rica

San José, 16 dic (EFE).- El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) expresó este martes que respeta la decisión de la Asamblea Legislativa de mantener el fuero del presidente del país, Rodrigo Chaves, y anunció que suspende temporalmente la investigación contra el mandatario por presunta intromisión en asuntos político-electorales.

«Ante la decisión de la Asamblea Legislativa de no levantar la inmunidad del Presidente Chaves, el TSE manifiesta que respeta la decisión política del Poder Legislativo, la cual, a diferencia de la valoración técnico-jurídica de los jueces electorales, puede incorporar otro tipo de consideraciones de coyuntura y conveniencia», indicó el tribunal en un comunicado.

En una votación de 35 a favor y 21 en contra, el Congreso no alcanzó los 38 votos necesarios (mayoría calificada) para levantar el fuero presidencial para que el TSE avanzara con el proceso que podría abarcar sanciones desde una suspensión para ejercer cargos públicos a futuro, hasta la destitución.

El TSE anunció que «el proceso sancionador por beligerancia queda temporalmente suspendido», pero que «iniciará cuando la inmunidad del señor Chaves Robles decaiga, una vez finalizado su mandato presidencial el 8 de mayo próximo».

El TSE solicitó al Congreso el levantamiento del fuero de Chaves mediante un expediente que contiene 15 denuncias por beligerancia política cometida en actos oficiales en perjuicio de partidos y líderes de oposición, y por influir en la campaña rumbo a las elecciones del 1 de febrero de 2026, como por ejemplo con pedidos para la elección de una mayoría de diputados «patriotas» dispuestos a reformar las instituciones del Estado.

En Costa Rica, donde no hay reelección consecutiva, diversos funcionarios, entre ellos el presidente y su gabinete, están imposibilitados de participar o ejercer influencia en las campañas electorales, así como de utilizar sus cargos para beneficiar o perjudicar a algún partido político, y participar en discusiones o actividades político-electorales.

El TSE defendió su potestad de solicitar el levantamiento del fuero de altos funcionarios por beligerancia política, que es el «ilícito que cometen los funcionarios públicos cuando incumplen con su deber de imparcialidad político-partidaria constitucional y legalmente establecido».

Durante el proceso, Chaves cuestionó la imparcialidad del TSE y calificó las acusaciones en su contra como un «circo» y una «ópera bufa» que forman parte de una «persecución política» en su contra.

Esta es la segunda vez que Chaves supera un proceso de levantamiento de su inmunidad, ya que en septiembre pasado en el Congreso tampoco hubo mayoría calificada en un caso presentado por la Fiscalía General por un supuesto uso irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica.

Además de la bancada oficialista votaron en contra del levantamiento del fuero varios diputados de diversos partidos y la bancada del Partido Nueva República, cuyo líder y candidato presidencial, Fabricio Alvarado, dijo que el proceso es un «circo» y un «error» del TSE, ya que considera que en plena campaña se ha levantado la popularidad de Chaves y su partido afín. EFE

