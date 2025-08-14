Tribunal ruso rechaza condenar al escritor Akunin por incumplir ley de agentes extranjeros

Moscú, 14 ago (EFE).- Un tribunal de Moscú rechazó este jueves condenar al exiliado Boris Akunin, el escritor más leído en Rusia antes del comienzo de la guerra en Ucrania, por incumplimiento de la ley de agentes extranjeros, informa la agencia TASS.

Hace un mes Akunin ya fue condenado en ausencia por la Justicia rusa a 14 años de cárcel por justificar el terrorismo, entre otros cargos.

Hoy la corte Taganski de la capital se negó a aumentar esa pena por unas nuevas acusaciones contra el célebre literato.

Akunin, de 69 años, se exilió en Occidente tras la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014 y es muy crítico con la actual guerra en Ucrania.

Akunin (seudónimo de Grigori Chjartishvili), que en 2000 fue declarado «Escritor ruso del año» y ha recibido numerosos premios fuera de Rusia, fue incluido en 2023 en la lista de «extremistas y terroristas».

El escritor saltó a la fama con una serie de novelas ambientadas en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, que tienen como protagonista a Erast Fandorin, un singular detective que se convirtió en un personaje entrañable para los lectores.

En vísperas del inicio de la guerra de Ucrania (24 de febrero de 2022), Akunin dio una entrevista a EFE en la que acusó al presidente ruso, Vladímir Putin de ser un «dictador» con ambiciones postimperialistas y de haber llevado al país a un estado de «semidesintegración». EFE

