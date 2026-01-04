Trump advierte a Delcy Rodríguez de que si no actúa bien acabará peor que Maduro

Washington, 4 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo en una entrevista con la revista The Atlantic que si la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, no hace lo correcto acabará peor que Nicolás Maduro, preso en Nueva York tras una espectacular operación militar y policial de EE.UU.

“Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”, aseguró Trump. EFE

