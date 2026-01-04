Trump advierte a Delcy Rodríguez de que si no actúa bien acabará peor que Maduro

Washington, 4 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo en una entrevista con la revista The Atlantic que si la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, no hace lo correcto acabará peor que Nicolás Maduro, preso en Nueva York tras una espectacular operación militar y policial de EE.UU.

“Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”, aseguró Trump.

El tono en esta entrevista telefónica contrasta con el que el mandatario usó el sábado en su conferencia de prensa, en la que dijo que la interlocutora válida para un proceso de transición en Venezuela es Rodríguez, porque en ausencia de Maduro ella es la heredera legítima.

«Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer Venezuela grande de nuevo”, aseguro en la rueda de prensa en la que dijo que tras capturar a Maduro, Washington iba a gobernar el país el tiempo que fuera necesario.

Trump también matizó su postura contra los cambios de régimen y la construcción de país. “Reconstruir allí y cambiar el régimen, como lo quieras llamar, es mejor que lo que tenemos ahora, no podía ser peor”, dijo en referencia a Venezuela.

«Reconstruir en el caso de Venezuela no es algo malo”, insistió, para posteriormente añadir que el país es un “desastre en todos los aspectos”.

Trump negó que lo que están comenzando en Venezuela tenga paralelismos con la invasión y posterior ocupación de Irak en 2003 durante la presidencia de George W. Bush.

«Yo no fui responsable de Irak. Eso fue Bush. Le tienes que preguntar a él, pero nunca debimos haber entrado en Irak. Eso fue el comienzo del desastre de Oriente Medio», afirmó.

Las advertencias de Trump coinciden con declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien dijo este domingo que Rodríguez «es alguien con quien se puede trabajar», a diferencia del depuesto presidente venezolano, quien según dijo, rompía todos los acuerdos hechos con Washington.

Horas después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez reaccionó este sábado con dureza, calificando a la operación estadounidense de «secuestro ilegal e ilegítimo» y defendió que Venezuela no «va a ser colonia de nadie». EFE

