Trump afirma que la violencia en Washington es peor que la de Bogotá, México, o Bagdad

Washington, 11 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la violencia per cápita registrada en Washington D.C. es mucho peor que la de otras capitales como Bogotá, Ciudad de México o Bagdad.

«La tasa de homicidios en Washington hoy en día es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o algunos de los lugares que se consideran los peores del mundo. Es mucho más alta», aseguró el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que anunció que pone a la policía de la capital bajo control federal y que ha la activado a la Guardia Nacional.

El republicano se basó en unos gráficos que recogen la tasa de asesinatos del año 2024 en los que se ve que Washington – donde se registraron 27,54 por cada 100.000 habitantes – lidera la clasificación y prácticamente dobla a la que le sigue, Bogotá (15,1 por cada 100.000), y aventaja a otras como Ciudad de México, Islamabad, Lima, Ottawa, París o La Habana.

Según dijo, también dobla los valores de Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia y San José.

Asimismo, reconoció que otras ciudades estadounidenses «también tienen problemas» de este tipo. Entre otras, Trump se refirió a Nueva York, Los Ángeles o Chicago.

El presidente no mencionó ninguna de las ciudades de estados controlados por los republicanos en los que hay tasas de homicidios más altas como Memphis, en el estado de Tennessee; Nueva Orleans, en el estado de Luisiana; o St. Louis, en Misuri, que según estudios, superaron a la capital estadounidense el pasado año.

En Washington, los crímenes violentos han caído un 26 % en lo que va de año y los homicidios un 12 %, sin embargo, en proporción al número de habitantes de la capital – unos 700.000 -, sigue siendo mucho más alta que otras capitales.

