Trump afirma que no le gusta ver a Clinton declarar sobre Epstein ante el Congreso

1 minuto

Washington, 27 feb (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, manifestó este viernes su malestar con el hecho de que el expresidente Bill Clinton haya tenido que declarar hoy sobre sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein ante el Congreso, después de que legisladores demócratas exigieran también el testimonio del republicano.

«No me gusta verlo (a Clinton) sometido a un interrogatorio. Pero desde luego fueron mucho más a por mí», dijo Trump a reporteros en la Casa Blanca. EFE

