Trump arremete de nuevo contra la Corte Suprema por el fallo sobre los aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que el «estúpido» fallo contra su política comercial anunciado el viernes por la Corte Suprema, en realidad, le otorga más poderes.

Trump dijo que la decisión de la Corte fue «ridícula, estúpida y muy divisiva a nivel internacional», en una publicación en su plataforma Truth Social. Ese tribunal determinó el viernes que el mandatario no tiene la autoridad para imponer aranceles generales.

Sin dar una explicación clara, Trump aseveró: «Puedo usar Licencias para hacer cosas absolutamente ‘terribles’ a otros países, especialmente a aquellos que nos han ESTADO ESTAFANDO durante muchas décadas».

El republicano también amenazó con fuertes aumentos en los aranceles a las importaciones procedentes de países que decidan «jugar» con los impuestos aduaneros.

«Cualquier país que quiera ‘jugar’ con la ridícula decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a EEUU durante años, e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que aceptaron hace muy poco», publicó Trump en las redes sociales.

