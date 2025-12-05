Trump asegura llevarse «muy bien» con Sheinbaum y Carney antes de reunirse con ellos

1 minuto

Washington, 5 dic (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes que tiene muy buenas relaciones con los líderes de México, Claudia Sheinbaum, y de Canadá, Mark Carney, pocos antes de reunirse con ambos dentro del programa del sorteo del Mundial de Fútbol de 2026, del que serán anfitriones los tres países.

«Nos vamos a reunir con ambos y nos estamos llevando muy bien. (…) Tenemos una reunión programada para algún momento después del evento. Hablaremos hoy. Nos llevamos muy bien», dijo Trump a la prensa a su llegada a la alfombra roja del Centro Kennedy de Washington, sede del evento. EFE

