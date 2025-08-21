The Swiss voice in the world since 1935

Trump critica a Biden por no permitir a Ucrania atacar a Rusia en respuesta a la invasión

Washington, 21 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este jueves a su predecesor, Joe Biden, por no otorgar a Ucrania recursos para responder a la invasión de Rusia con ataques sobre territorio ruso.

«Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país invasor. Es como un gran equipo deportivo que tiene una defensa fantástica, pero no se le permite atacar. ¡No hay posibilidad de ganar! Es lo mismo con Ucrania y Rusia. El corrupto e incompetente Joe Biden no dejó que Ucrania contraatacara, solo que se defendiera», escribió hoy Trump en su red social Truth Social.

Argumentando que supondría una escalada del conflicto, durante casi tres años el Gobierno Biden no permitió la venta a Kiev de sistemas de mayor alcance que le permitieran atacar objetivos dentro de territorio ruso, decisión que modificó a finales de 2024 al permitir el suministro a Ucrania de misiles tácticos ATACMS.

Desde julio, el Gobierno Trump ha aprobado la venta de armas consideradas ofensivas a países miembros de la OTAN para que las transfieran a Ucrania.

El magnate neoyorquino, que está intentando que los presidentes ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, se reúnan en las próximas semanas para negociar la paz, volvió a insistir en su mensaje en Truth Social en que la invasión rusa del país vecino «nunca» se hubiera producido si él, y no Biden, hubiera sido presidente. EFE

