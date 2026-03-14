Trump da a Irán por «vencido» y Teherán amenaza con reducir «a cenizas» sitios petroleros vinculados a EEUU

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Tras dos semanas de guerra en Oriente Medio, el presidente Donald Trump consideró a Irán «completamente vencido», aunque Teherán amenazó este sábado con reducir «a cenizas» las infraestructuras energéticas vinculadas a Estados Unidos en caso de un ataque contra su principal centro petrolero.

«Los medios que difunden información falsa odian reportar lo bien que se ha desempeñado el ejército de Estados Unidos contra Irán», que «está totalmente vencido y quiere un acuerdo, pero no un acuerdo que yo aceptaría», escribió el líder republicano en su red Truth Social, sin dar detalles.

Las amenazas cruzadas de Irán y Estados Unidos se han centrado en la isla de Jark. Situada en el norte del Golfo a unos 30 kilómetros de la costa iraní, alberga la mayor terminal de exportación de crudo del país.

Trump había dicho la noche del viernes que Estados Unidos «aniquiló por completo» varios objetivos militares en Jark y amenazó con atacar allí las infraestructuras petroleras si «Irán, o cualquier otro, llegara a hacer algo para obstaculizar el paso libre y seguro de los buques por el estrecho de Ormuz».

La agencia oficial iraní de noticias Fars informó este sábado que ninguna instalación petrolera resultó dañada en los ataques a la isla.

Un portavoz del mando operativo central del Ejército iraní, conocido como Jatam al Anbiya, afiliado a los Guardianes de la Revolución iraníes, amenazó sin embargo con represalias.

«Todas las instalaciones petroleras, económicas y energéticas pertenecientes a empresas petroleras de la región que sean en parte propiedad de Estados Unidos o que cooperen con Estados Unidos serán inmediatamente destruidas y reducidas a cenizas», afirmó.

Esta guerra, desencadenada por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán del 28 de febrero, ha puesto en peligro el suministro mundial de petróleo, cuyos precios se han disparado debido al bloqueo por parte de Teherán del estratégico paso de Ormuz.

Por ese estrecho, considerado estratégico, solía transitar una quinta parte de la producción mundial de hidrocarburos.

Trump ha dicho que la Armada estadounidense comenzará «muy pronto» a escoltar petroleros en esa zona.

Según la prensa estadounidense, Estados Unidos también enviará refuerzos a Oriente Medio: el diario The New York Times habla de unos 2.500 marines y tres buques más y el Wall Street Journal menciona el buque de asalto Tripoli, con base en Japón.

– Misiles interceptados en Catar –

En el decimoquinto día de la guerra, no se vislumbra ninguna salida ante la intransigencia de las partes beligerantes.

Trump incluso dejó claro que Estados Unidos golpeará a Irán «muy fuerte durante la próxima semana» y que Israel continuará con sus ataques.

El sábado por la mañana, el ejército israelí pidió a los habitantes de algunos barrios de Tabriz, en el norte de Irán, que evacuaran en previsión de operaciones militares.

Los países del Golfo siguen siendo blanco de represalias aéreas iraníes por sus vínculos económicos con Estados Unidos y la presencia de bases estadounidenses.

Catar anunció el sábado que había interceptado dos misiles, tras haber evacuado varias zonas previamente. A primera hora de la mañana, se vio a interceptores derribando dos proyectiles sobre el centro de Doha y los periodistas de la AFP escucharon explosiones.

En Omán, Washington ordenó al personal de su embajada considerado no esencial y a sus familiares que abandonaran el país.

En un mensaje inesperado, el movimiento islamista palestino Hamás, en el poder en la Franja de Gaza, instó este sábado a su aliado Irán a que cese los ataques contra el Golfo.

«Si bien reafirma el derecho de la República Islámica de Irán a responder a esta agresión por todos los medios disponibles, de conformidad con las normas y el derecho internacional, el movimiento hace un llamado a sus hermanos en Irán para que no ataquen a los países vecinos», aseguró.

– Embajada de EEUU atacada en Irak –

Más allá de los países del Golfo, el conflicto sigue extendiéndose por la región.

En Líbano, al menos doce miembros del personal de un centro de salud en el sur del país murieron en un ataque israelí, según el Ministerio de Salud.

El movimiento proiraní Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra el 2 de marzo, cuando lanzó misiles contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, muerto en el primer día de la ofensiva israeloestadounidense.

Fue sustituido desde entonces por su hijo, Mojtaba Jamenei, quien sigue sin aparecer en público.

Desde esa fecha, los ataques israelíes en Líbano han causado más de 773 muertos, entre ellos 103 niños, y más de 800.000 desplazados, según el último balance oficial libanés.

Un cuartel general de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (Finul), presente en el sur de Líbano desde 1978, también fue atacado, según la estatal Agencia Nacional de Información (ANI).

El ejército israelí no lo confirmó de inmediato, pero el ejército nepalí, cuyo contingente forma parte de la Finul, indicó que nadie había resultado herido y que no se había identificado el origen de la agresión.

En Irak, la embajada estadounidense en Bagdad fue blanco de un ataque con drones el sábado al amanecer, según un alto funcionario de seguridad iraquí.

Una serie de bombardeos también tuvo como objetivo el sábado antes del amanecer a un grupo armado proiraní, lo que dejó dos muertos, según otros funcionarios de seguridad.

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