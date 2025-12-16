Trump demanda a la BBC por 10.000 millones de dólares y la cadena responde que se defenderá

La cadena británica BBC anunció este martes que se defenderá contra la demanda por difamación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reclama 10.000 millones de dólares por daños y perjuicios por el montaje engañoso de uno de sus discursos.

«Como hemos dejado claro anteriormente, defenderemos este caso. No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso», dijo un portavoz de la BBC, en alusión a la demanda presentada por el mandatario estadounidense. Trump denunció al canal por haber realizado un montaje engañoso en la cobertura de un discurso suyo de 2021, pronunciado antes de que se produjera el asalto al Capitolio de Washington.

El lunes, el republicano presentó su demanda en un tribunal federal en Miami, exigiendo una indemnización por «daños e intereses por un monto no inferior a 5.000 millones de dólares» por cada uno de los dos cargos presentados contra la cadena británica, a la que acusa de difamación y violación de la Ley de Prácticas Engañosas y Desleales de Florida.

Trump, de 79 años, ya había advertido que la demanda era inminente, recalcando que la BBC «puso palabras» en su boca.

– Disculpas de la cadena –

El mes pasado, la BBC se disculpó por haber dado la impresión de que Trump había incitado a una «acción violenta» antes de que sus simpatizantes asaltaran el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021.

El reportaje en cuestión se emitió el año pasado antes de los comicios de 2024, en el emblemático programa de actualidad «Panorama».

El video yuxtapuso dos secciones separadas del discurso de Trump, de manera que parecía que el magnate instaba explícitamente a sus seguidores a atacar el Capitolio, donde los legisladores certificaban la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020.

Como resultado de ese montaje, parecía que Trump estaba instando a sus seguidores a marchar hacia el Congreso y «luchar como demonios».

Sin embargo, en la frase original, el presidente estadounidense decía: «Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso».

La expresión «luchar como demonios» pertenecía a otro fragmento del discurso.

«La anteriormente respetada y ahora desacreditada BBC difamó al presidente Trump al manipular intencionada, maliciosa y engañosamente su discurso en un intento descarado de interferir en las elecciones presidenciales de 2024», dijo un portavoz del equipo legal de Trump en un comunicado transmitido a la AFP.

La British Broadcasting Corporation, cuya audiencia se extiende mucho más allá del Reino Unido, atravesó un periodo de turbulencia el mes pasado después de que un reporte periodístico volviera a poner el foco en el clip editado.

La BBC ha negado las acusaciones de difamación de Trump, aunque su presidente, Samir Shah, envió al dirigente norteamericano una carta de disculpa.

Shah también avanzó el mes pasado que la cadena está decidida a defenderse de las amenazas de Trump.

– Dimisiones –

El caso provocó la dimisión del director general del canal, Tim Davie, y de la directora de BBC News, Deborah Turness.

La demanda de Trump coincidió con una acción del gobierno británico, emprendida el martes, para revisar la Carta Real de la BBC, que establece la financiación y la gobernanza de la corporación y que debe renovarse en 2027.

Como parte de la revisión, un procedimiento delicado, se lanzó una consulta pública sobre temas que incluyen el papel de la «exactitud» en la misión de la BBC y las controvertidas reformas al modelo de financiación de la corporación, que actualmente depende de una cuota obligatoria de los telespectadores.

Después de que Trump presentara su demanda, el ministro de Atención Social, Stephen Kinnock, subrayó que el gobierno de Reino Unido «es un gran defensor de la BBC».

La BBC «ha sido muy clara en que no hay caso que responder en cuanto a la acusación del señor Trump sobre el tema más amplio de la difamación o calumnia. Creo que es correcto que la BBC se mantenga firme en ese punto», dijo el martes Kinnock a Sky News.

