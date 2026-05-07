Trump dice que alto el fuego en Irán sigue vigente, pese a intercambio de ataques en Ormuz

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Washington, 7 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves -a la cadena ABC- que el alto el fuego en Irán «sigue vigente», pese al intercambio de ataques con Teherán en el estrecho de Ormuz y que ha sido calificado como una violación al acuerdo por parte de la república Islámica.

Trump dijo que el intercambio de misiles registrado esta tarde en Ormuz solo fue «un golpecito de amor», cuando la periodista Rachael Soctt, de ABC, le preguntó vía telefónica sobre lo acontecido en Oriente Medio.

«No, no el alto el fuego continúa. Está vigente», agregó el republicano durante la entrevista concedida a la cadena.

La reacción de Trump surge luego de que el Comando Central confirmara que las fuerzas armadas estadounidenses atacaron unos centros de «mando y control» e instalaciones militares iraníes, después de que fuerzas de Irán lanzaran misiles, drones y embarcaciones rápidas contra destructores estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz.

El comando afirmó que «no busca una escalada», aunque advirtió que permanece preparado para proteger a las fuerzas estadounidenses en la región.

Por su parte, el Ejército de Irán denunció que Estados Unidos ha violado el alto el fuego con el ataque producido contra dos embarcaciones cerca del estrecho y detalló que una de estas era un petrolero.

El Ejército de Irán «respondió inmediatamente atacando embarcaciones militares de EE.UU. en la zona del este del estrecho de Ormuz y al sur del puerto de Chabahar, generando daños significativos», detalló un comunicado de esta fuerza armada iraní recogido por la agencia Tasnim.

En la víspera, Trump había asegurado que veía «muy posible» que se concretara un acuerdo de paz. EFE

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