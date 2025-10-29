Trump dice que espera bajar aranceles a China porque pueden ayudar con el fentanilo

Gyeongju (Corea del Sur), 29 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que espera «bajar» aranceles a China porque cree que pueden ayudar a Washington «con la situación del fentanilo», un día antes de su previsto encuentro con su par chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

«Espero bajar los aranceles porque creo que pueden ayudarnos con la situación del fentanilo», dijo Trump a bordo del Air Force One tras partir de Japón rumbo a Corea del Sur, donde se reúne mañana con Xi.

«China va a trabajar bien conmigo, y vamos a hacer algo, yo creo. Tenemos que reunirnos mañana, y va a ser una gran reunión», remarcó.

Trump aseguró hace días que lo primero que tratará con su homólogo chino será el tráfico de fentanilo que afirma originarse en el país asiático y que, según él, está empleando a Venezuela como parada intermedia antes de que la droga llegue a suelo estadounidense.

EE.UU. impuso aranceles del 20 % a las exportaciones chinas a cuenta del fentanilo, que se suman a otros gravámenes sobre la segunda economía mundial.

«Creo que van a hacer cosas (…) Tenemos que deshacernos de ello. Tenemos que pararlo», afirmó.

Trump ha hecho del combate al fentanilo una de sus grandes banderas y ha impuesto aranceles tanto a China como a sus vecinos, México y Canadá, a los que responsabiliza de la llegada de esta droga a territorio estadounidense.

El fentanilo es un opioide sintético con una potencia cien veces mayor que la morfina y cincuenta veces mayor que la heroína, que se utiliza con fines médicos pero es altamente adictivo y puede ser letal incluso en dosis muy pequeñas.

Estados Unidos lleva a cabo una campaña de operaciones contra el narcotráfico en el Caribe, y su Ejército mató la víspera a catorce personas tras atacar a cuatro lanchas que vinculó con el tráfico de drogas, en una operación en aguas internacionales del océano Pacífico, frente a costas de Colombia, según dijo el secretario de Guerra, Pete Hegseth. EFE

