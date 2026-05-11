Trump dice que la corte suprema debería ser «leal» en casos claves

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El presidente Donald Trump dijo el domingo que los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos deben ser «leales» al decidir sobre su orden ejecutiva que prohíbe la ciudadanía por nacimiento, a la vez que atacó el reciente fallo del tribunal contra los aranceles.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump comenzó refiriéndose a dos magistrados que él nombró durante su primera presidencia: Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett.

Los cuestionó por la «devastadora decisión» de oponerse a su política arancelaria. Dijo que es aceptable que sean «leales» a él en el futuro.

«Tienen que hacer lo correcto, pero también está bien que sean leales a la persona que los nombró», dijo Trump.

De la actual mayoría conservadora de 6-3 en la Corte, Trump nombró a los jueces asociados Gorsuch, Barrett y Brett Kavanaugh durante su primera presidencia.

En el primer día de su segundo periodo, Trump firmó una orden ejecutiva en la que decretó que los hijos de padres que estuvieran en Estados Unidos ilegalmente o con visas temporales no se convertirían automáticamente en ciudadanos de ese país.

Tribunales inferiores bloquearon la medida citando la cláusula de ciudadanía de la 14ª enmienda.

El mes pasado, Trump atendió en persona a la audiencia de argumentos orales en la demanda contra la orden ejecutiva.

El domingo, Trump se quejó al percibir que la corte «fallará contra nosotros sobre la ciudadanía por nacimiento, convirtiéndonos en el único país en el mundo donde se practica ese insostenible, peligroso e increíblemente caro desastre. No quiero lealtad, pero sí la espero con nuestro país».

Trump también atacó la decisión de la corte en febrero contra los aranceles, en la que señaló que el presidente excedió su autoridad al imponer aranceles generalizados a productos de otros países.

«¡Fueron nombrados por mí, y aun así han dañado tanto a nuestro país!», dijo el republicano de 79 años. Y aseguró que la decisión «costó a Estados Unidos 159.000 millones de dólares».

El mes pasado, el gobierno estadounidense lanzó una herramienta para reembolsar más de 166.000 millones de dólares en ingresos de los aranceles de Trump.

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