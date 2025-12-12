Trump dice que se debate entre Kevin Warsh o Kevin Hassett para nuevo presidente de la Fed

2 minutos

Washington, 12 dic (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes en una entrevista que se está debatiendo entre el el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, o el actual director de su Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, para ser nuevo presidente de la Reserva Federal después de que Jerome Powell deje el cargo en mayo.

En una entrevista concedida al diario económico The Wall Street Journal, Trump aseguró que Harsh está en lo alto de su lista, aunque al mismo tiempo admitió que «los dos Kevins son geniales» y que «hay un par de personas más que son geniales».

En las últimas semanas se ha especulado con que Hassett era el favorito del republicano como nuevo presidente de la Fed, especialmente después de que Trump dijera recientemente que ya había tomado una decisión.

Sin embargo, la entrevista de hoy sitúa a Warsh, a quien el presidente recibió el miércoles en la Casa Blanca, como el otro gran contendiente.

Desde su retorno al poder en enero, Trump ha cargado contra la política monetaria de Powell (al que ha intentado echar del puesto), insistiendo en que los tipos en EE.UU., actualmente entre el 3,5 % y el 3,75 %, deberían estar mucho más bajos.

«Él (Warsh) cree que hay que bajar los tipos de interés. Y lo mismo piensan todos los demás con los que he hablado», dijo Trump hoy al diario neoyorquino.

«Antes se hacía de forma rutinaria. Debería hacerse. No significa que él deba hacer exactamente lo que le decimos. Pero sin duda, yo soy una voz sensata y deberían escucharme», aseguró el mandatario refiriéndose a que el nuevo presidente de la Fed debería consultarle a él sobre qué nivel debería tener el referencial.

Trump sugirió que los tipos deberían estar ahora en el “1% o a lo mejor por debajo de eso» e insistió en su idea de que la primera economía mundial debería «tener los tipos más bajos del mundo». EFE

